Conte al posto di Mancini: la firma prende quota

Le dimissioni di Roberto Mancini hanno scompaginato i piani della Figc che ora va a caccia del sostituto: Conte davanti a tutti

Una settimana fa era nominato responsabile di tutte le Nazionali, oggi ha lasciato l’incarico da ct: la decisione di Roberto Mancini di lasciare la panchina dell’Italia rappresenta un vero e proprio terremoto per la Figc.

La Federcalcio si trova ora a doversi mettere alla ricerca di un nuovo allenatore e farlo anche in tempi brevi visto che ad inizio settembre gli azzurri sono chiamati ad un doppio impegno contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni ad Euro 2024. Serve fare in fretta quindi e qualche nome è già uscito fuori: dal ritorno di Conte all’approdo di Spalletti, senza dimenticare una sorpresa come Grosso o altri campioni del mondo come Cannavaro e De Rossi.

Ma c’è il profilo di Conte davanti a tutti, almeno stando ai bookmakers: le agenzie di scommesse, infatti, lo danno come netto favorito per il ruolo di commissario tecnico dell’Italia.

Nuovo ct Italia, i bookmakers puntano su Conte

Antonio Conte di nuovo commissario tecnico dell’Italia. È il tecnico salentino il grande favorito, almeno secondo le quote di Snai, per succedere a Roberto Mancini.

La sua nomina è bancata 1,5 volte la posta, segno che gli scommettitori credono all’ex Tottenham come nuovo ct. A seguire troviamo Luciano Spalletti con una quota di 2,5. A seguire, a pari merito, ci sono Cannavaro e De Rossi con una quota di 5. Tra le candidature anche Gattuso (15) e Filippo Inzaghi (25, come Nagelsmann).

Da segnalare come Snai quoti anche un approdo di Allegri in azzurro, anche se con una cifra molto elevata (50 volte la posta): la stessa di Ancelotti, De Zerbi, Gasperini e una sorpresa come Marco Giampaolo.