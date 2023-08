Inter, la scelta è fatta. Nessun dubbio: è lui il nuovo bomber

Non solo Samardzic, l’Inter è ancora alle prese con la questione attaccante e la rosa dei nomi si riduce a pochi elementi: la preferenza però è schiacciante

L’Inter è allo sprint finale del mercato, ma mancano diversi tasselli. Il primo è ovviamente Lazar Samardzic, che resta in attesa di conoscere gli sviluppi sul suo futuro. Il centrocampista serbo aspetta che i nerazzurri trovino l’accordo dopo gli intoppi di queste ore. Ieri l’incontro tra il papà del giocatore dell’Udinese e l’Inter in cui è stata resa nota dall’entourage la richiesta di modificare determinati accordi. Oggi, invece, la versione dello stesso padre di Samardzic, secondo cui Marotta avrebbe definito l’intesa con agenti e intermediari non autorizzati. In ogni caso i nerazzurri restano convinti dell’operazione e hanno comunque l’intenzione di chiuderla positivamente trovando un nuovo accordo.

Nel frattempo la Beneamata è a caccia di un altro attaccante dopo il naufragio dell’affare Lukaku. Insieme a Thuram, Correa e Lautaro Martinez serve un bomber affidabile, d’esperienza o comunque pronto all’uso. Una necessità non semplice da soddisfare, dal momento che ovviamente l’Inter non dispone di grandi cifre da investire. Non a caso Balogun è uscito dai radar vista la richiesta esosa dell’Arsenal. Sui nostri canali social abbiamo chiesto quale sarebbe il bomber ideale per Simone Inzaghi tra i tanti nomi circolati in questi ultimi giorni e sondati dai nerazzurri. Alla fine ha trionfato Mehdi Taremi, iraniano del Porto in scadenza di contratto, con il 45,3% dei voti. Per le altre tre piazze è stato un testa a testa: in parità Choupo-Moting e Beto con il 19,3% delle preferenze. Chiude Marko Arnautovic con il 16,1%.

Non solo il caso #Samardzic: l'#Inter continua la caccia, non senza difficoltà, al centravanti. Quali tra questi bomber, avendo limitazioni di budget, sarebbe l'ideale per #Inzaghi❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 12, 2023

Inter, Taremi-Arnautovic: la situazione

Già due giorni fa su Calciomercato.it vi abbiamo parlato di Taremi, che il Porto potrebbe essere costretto a cedere per questioni relative al Fair Play Finanziario.

Dai 40 milioni iniziali, la richiesta è scesa a circa 30: cifre comunque importanti per l’Inter che però con lui avrebbe un ulteriore attaccante di grande livello. Per l’austriaco del Bologna la strada è in salita, anche perché i rossoblù non hanno intenzione di privarsene a maggior ragione a pochi giorni dall’inizio del campionato. Per questo uno spiraglio potrebbe aprirsi solo in caso di offerte importanti, ben oltre i 10 milioni. Numeri forse eccessivi per un calciatore forte, ma di 34 anni.