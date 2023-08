Via libera Zaniolo, hanno già bloccato l’erede | CM.IT

Dopo appena sei mesi, Zaniolo, accostato anche alla Juventus, può lasciare il Galatasaray

Come nelle scorse sessioni, il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più chiacchierati del calciomercato. Dopo il trasferimento di febbraio al Galatasaray, l’ex giocatore della Roma può lasciare lstanbul dopo sette mesi.

La dirigenza giallorossa ha già da tempo aperto alla possibilità di cedere il 24enne mancino, accostato anche nelle ultime settimane a club arabi, Zenit e Juventus. Come raccontato nei giorni scorsi, ad oggi non c’è nessuna trattativa ufficiale con i bianconeri. Restano invece in piedi altre piste e in maniera molto concreta.

L’Aston Villa fa sul serio per Zaniolo: accordo con l’erede

Nelle ultime 24 ore, i giallorossi del Bosforo hanno già bloccato il potenziale erede di Zaniolo, trovando, come raccolto dalla nostra redazione, un accordo quadriennale con Tete, svincolatosi dallo Shakhtar.

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano una trattativa concreta con l’Aston Villa. Il club di Birmingham ha avviato i colloqui per l’ex Roma già da un mese, ma vorrebbe provare a prendere il giocatore con la formula del prestito con riscatto. Dopo aver speso 88 milioni per Pau Torres e Diaby, a Monchi è rimasto un budget molto limitato per fare nuove operazioni in entrata. Galatasaray e inglesi stanno parlando anche in questi giorni per cercare la formula migliore e trovare gli incastri giusti su cifre del prestito e modalità dell’eventuale riscatto.

Il grave infortunio di Buendia (legamento crociato) ha imposto al dirigente spagnolo di tornare alla carica in maniera repentina, anche perché lo Zenit sarebbe pronto a prendere il calciatore a titolo definitivo.