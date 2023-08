Juve, Arabia e Galatasaray: le ultime sul futuro di Zaniolo | CM.IT

Circolano indiscrezioni che riguardano un possibile trasferimento di Zaniolo alla Juventus dal Galatasaray: ecco come stanno le cose

Quando si parla di Nicolò Zaniolo, il mercato s’infiamma sempre. Il calciatore della Nazionale italiana, approdato al Galatasaray nel febbraio scorso dopo la rottura con la Roma, viene sempre accostato ad altri club.

In particolare, alla Juventus ad intervalli regolari. E mentre nella sessione invernale del calciomercato è stato il Milan il club più vicino a prenderlo, adesso il suo futuro appare decisamente a tinte giallorosse. Almeno allo stato attuale. Oggi, però, dalla Turchia è rimbalzata una notizia che ha fatto tremare i tifosi del Galatasaray e drizzare la antenne a quelli della Juventus: i bianconeri avrebbero proposto alla società turca 24 milioni di euro per accaparrarsi l’ex calciatore delle giovanili dell’Inter, ricevendo di contro una richiesta di 30 milioni. E per arrivare a questa cifra, Giuntoli e Manna, gli uomini che guidano il mercato del club torinese, avrebbero proposto in cambio Manuel Locatelli.

Una voce decisamente clamorosa, sia per quanto riguarda Zaniolo che Locatelli. Come detto, il primo viene da diverse sessioni di mercato accostato ai bianconeri, mentre per il secondo, fino ad oggi, non erano circolate novità su un possibile futuro lontano da Torino. Situazioni che si andrebbero ad intrecciare, ma che non trovano riscontro nelle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione.

Zaniolo-Juventus, secca smentita. Anche sull’Arabia Saudita

Stando, infatti, a quanto risulta a Calciomercato.it, quest’ultima voce riguardante un possibile approdo di Zaniolo a Torino viene seccamente smentita. Stesso discorso per quanto riguarda le piste arabe, col giocatore che vuole continuare a giocarsi le sue carte in campionati di livello più alto rispetto a quello arabo. Soprattutto nella stagione che porta all’Europeo. Ad oggi, dunque, non si registrano movimenti significativi per quanto riguarda il futuro di Zaniolo. Vi terremo aggiornati, se dovessero essere novità di rilievo nelle prossime settimane.