Offerta record, così Zaniolo va subito alla Juventus

Offerta record per Nicolò Zaniolo che potrebbe far ritorno in Serie A: la Juventus pronta a chiudere il colpo, un bianconero nell’affare

Nicolò Zaniolo di nuovo in Serie A. Il centrocampista, attualmente al Galatasaray, potrebbe ritornare nel nostro campionato in questa finestra di mercato.

Il suo nome è tornato in orbita Juventus e dalla Turchia danno anche per vicina la conclusione dell’affare. In particolare il giornalista turco Burhan Can Terzi parla di offerta record da trenta milioni più bonus, sufficiente ai bianconeri per mettere le mani sull’ex Roma. Intanto Zaniolo ha saltato l’ultima amichevole, ufficialmente per un problema all’inguine. Il tecnico dei turchi Okan Buruk ha spiegato che il calciatore ha accusato un fastidio alla vigilia della partita e ha affermato di non essere in grado di giocare, altrimenti sarebbe partito regolarmente dal primo minuto.

Tornando alla trattativa con la Juventus, la stessa fonte parla di Locatelli proposto al Galatasaray per arrivare a chiudere l’operazione limitando l’esborso di cash.

Calciomercato Juventus, anche Locatelli per Zaniolo

Zaniolo alla Juventus, la pista si è riaccesa, almeno stando alle informazioni provenienti dalla Turchia. Se c’è chi parla di affare in chiusura per una cifra superiore ai trenta milioni di euro, c’è anche chi afferma che tra i bianconeri e il Galatasaray esista ancora una distanza importante.

In particolare il giornalista Candaş Tolga Işık ha riportato altre fonti sulla questione Zaniolo, affermando che la Juventus si sarebbe spinta ad offrire fino a 24 milioni di euro, ma che il club di Istanbul non è disposto a scendere al di sotto dei trenta milioni. Inoltre, la stessa fonte avrebbe spiegato che con la cessione di un calciatore, i bianconeri aumenterebbero l’offerta e, se ciò dovesse accadere, riuscirebbero a strappare il sì per il ritorno di Zaniolo in Italia.