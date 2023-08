Osimhen congela il rinnovo: il piano di fuga è già pronto

Niente rinnovo col Napoli per Victor Osimhen: è pronto un piano per lasciare il club. Le richieste del calciatore a De Laurentiis.

C’è fermento tra Castel di Sangro e Rivisondoli, dove in questo momento si trova l’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda. Il manager ha preso parte a diverse riunioni con Aurelio De Laurentiis, sia in Trentino che in Abruzzo. Manca ancora l’intesa per firmare il rinnovo, ma la volontà è chiara da entrambe le parti: niente Arabia.

Il centravanti nigeriano è spinto da alcuni membri del suo entourage a firmare un ricco contratto per la Saudi Pro League. In particolare, come abbiamo svelato in esclusiva, si tratta di Mohammed El Yaagoubi: l’intermediario che prova a concludere il trasferimento di Osimhen al Al Hilal. Roberto Calenda, invece, sta facendo di tutto per trovare un punto di incontro tra le richieste del calciatore e quelle della società azzurra, ma è davvero complesso accontentare tutti.

Infatti, la proposta del Napoli non si avvicina molto al maxi ingaggio richiesto da Victor, il quale vuole anche una maggiore libertà con gli sponsor e una clausola rescissoria bassa che possa liberarlo già dal 2024.

Osimhen, le condizioni per rinnovare col Napoli

Il capocannoniere della Serie A 2022-23 ha rifiutato il rinnovo proposto da Aurelio De Laurentiis perché lontano, troppo lontano, dalle esigenze del calciatore. Osimhen vuole un ingaggio da super top player, come sostiene il Mattino, e richiede una clausola rescissoria sul suo nuovo contratto con gli azzurri relativamente bassa, in modo da raggiungere facilmente la Premier League già dall’estate 2024.

Nel dettaglio, Osimhen chiede un maxi stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Si tratta di un ingaggio 3 volte superiore a quello attuale: De Laurentiis non si è mai spinto così oltre, ma sa bene che deve fare uno sforzo economico importante per trattenerlo un’altra stagione.

Oltretutto, l’attaccante numero 9 vuole maggiori libertà sui diritti di immagine. Non a caso, il viaggio a Parigi delle scorse settimane – svela il Mattino – è servito per stringere patti con degli sponsor.

Ad ogni modo, il Napoli non vuole privarsi di Osimhen. E allo stesso tempo, Victor è intenzionato a rinnovare, non è scontento e l’Arabia non lo fa impazzire in questo momento. Saranno previsti nuovi incontri tra Calenda e il presidente De Laurentiis, con la speranza di chiudere l’accordo e firmare il nuovo contratto. Il punto di svolta, oltre al maxi ingaggio che soddisfi il calciatore, sarà la clausola che non dovrà essere troppo elevata: Osimhen la vorrebbe attorno ai 100 milioni di euro.