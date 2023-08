Trattativa avviata, alla Juventus per 30 milioni

Le voci sul calciomercato della Juventus continuano a rincorrersi e quest’ultima riguarda un vecchio pallino del club bianconero

Se lo aspettava probabilmente un pochino più semplice la prima sessione di calciomercato con la Juventus Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore dell’area sportiva, si sta barcamenando tra entrate e uscite necessarie.

Il nuovo corso dettato dalla proprietà del club bianconero non prevede, infatti, spese folli. Anzi, è condizione necessaria la cessione di alcuni giocatori per fare spazio a quelli che entreranno. Per esempio, a centrocampo è da giorni in definizione la trattativa che dovrebbe portare Denis Zakaria al Monaco, ma mancano ancora dei dettagli. Discorso diverso per Weston McKennie, accostato al Bournemouth dopo la trattativa saltata per Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Per non parlare, poi, del reparto avanzato: da settimane tiene banco il possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku, più conguaglio economico, col Chelsea.

Il belga, dopo il flirt con la Juventus che ha fatto saltare il terzo ritorno all’Inter, si sta allenando a parte e resta in attesa della chiamata per prendere l’aereo e volare a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i bianconeri. Il serbo, invece, non sembra godere della massima fiducia del manager dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino, ma, soprattutto, lo stesso giocatore non appare convintissimo della destinazione. Senza dimenticare, l’accordo da trovare sul conguaglio a favore della Juve, col Chelsea che gioca al ribasso. Ma questi due non sono i soli nomi che circolano per quanto riguarda l’attacco.

Dalla Turchia: trattativa Galatasaray-Juve per Zaniolo, offerta ufficiale

In ogni sessione di mercato che si rispetti, torna di moda la voce che vorrebbe la Juventus su Nicolò Zaniolo. È successo quando era un giocatore dalla Roma e continua a succedere anche adesso che è al Galatasaray, dove è approdato a febbraio. Come raccontato dalla nostra redazione il 3 agosto scorso, allo stato attuale non viene confermata l’esistenza di una trattativa concreta per riportare Zaniolo in Serie A, ma dalla Turchia insistono. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Fanatik’, l’arrivo di Tete in giallorosso potrebbe spalancare le porte all’addio del 24enne Nazionale italiano. Anzi, la Juve è segnalata addirittura in trattativa col Galatasaray per una cifra pari a 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il brasiliano gioca nello stesso ruolo di Zaniolo e questo viene considerato un indizio fondamentale, così come la volontà di arrivare a Joao Felix o Griezmann, che potrebbe chiudere definitivamente lo spazio a disposizione dell’ex calciatore dell’Inter. Vedremo se queste indiscrezioni verrano confermate nei prossimi giorni.