Lukaku disperato: Vlahovic-Chelsea, ecco cosa succede

Le ultime sull’operazione tra Juventus e i Blues con protagonisti l’ex bomber dell’Inter e il centravanti serbo

Allegri vuole Lukaku, Lukaku vuole la Juventus. L’operazione col Chelsea, però, non è ancora vicina alla chiusura. Non è più un mistero da giorni, Giuntoli sta provando a inserire Vlahovic nell’affare. Due piccioni con una fava, questo l’obiettivo del dirigente bianconero: prendere il belga e piazzare il serbo, un ‘peso’ per il monte ingaggi e calciatore poco gradito allo stesso tecnico livornese.

La trattativa col Chelsea prosegue quasi senza sosta e non senza ostacoli. Il più grande è proprio la valutazione di Vlahovic, con la Juve che vorrebbe 40/50 milioni cash (oltre, naturalmente, a Lukaku), mentre i ‘Blues’ sarebbero disposti a darne una ventina in meno.

Per quanto riguarda Vlahovic e il Chelsea, però, arrivano segnali da Londra poco confortanti per Giuntoli e soci. Nel club inglese, secondo Jacob Steinberg del ‘The Guardian’, c’è in sostanza una spaccatura. O quantomeno pensieri diversi sul classe 2000: una parte del club è grande ammiratrice del numero 9 bianconero, mentre Pochettino nutre più di qualche dubbio sull’adattabilità al suo calcio dell’ex Fiorentina.

Senza l’ok dell’allenatore argentino, sottolinea la medesima fonte, è improbabile che lo scambio vada in porto.

Juventus, Lukaku-Vlahovic: possibile svolta a breve

Lukaku potrebbe ugualmente traslocare alla Juve, ma non appunto nell’ambito di una operazione con dentro Vlahovic.

A proposito dell’ex Inter, il giornalista del ‘The Guardian’ parla Lukaku come un ‘disperato’: vuole lasciare il Chelsea, vuole la Juve ma i tempi si sono allungati rispetto alle sue previsioni. Una svolta, però, è attesa da un momento all’altro. Il ‘Corriere dello Sport’ sostiene che sia imminente, con possibile accordo tra i due club a metà strada: 35 milioni di euro alla Juve, più Lukaku, per il cartellino di Vlahovic.