La nuova Champions è pronta a partire: tutte le novità

La vittoria del Real Madrid ha chiuso un’epoca per la Champions: da settembre via al nuovo format, ecco tutte le novità

La quindicesima del Real Madrid resterà nella storia perché sarà l’ultima vittoria della Champions come l’abbiamo conosciuto finora. Il prossimo anno sarà quello del nuovo format che presenterà diverse novità, partendo dal numero di squadre partecipanti: non più 32 come finora, ma 36 squadre che proveranno a contendersi la coppa dalle grandi orecchie.

Trentasei squadre e un unico girone: questa la grande novità della nuova Champions che abolisce i mini gironi e presenterà una classifica unica con tutte le squadre in gara. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, con quattro partite in casa e altrettante in trasferta: stop al divieto di derby tra squadre dello stesso paese per chi ha almeno quattro compagini iscritte alla Champions.

Nel nuovo format resta il sorteggio che decreterà il calendario: i 36 club saranno divisi in quattro fasce e ogni squadra ne affronterà due di ogni fascia.

La nuova Champions: fase ad eliminazione diretta

Al termine delle otto giornate verrà stilata la classifica con tutte le 36 formazioni partecipanti: le prime otto passeranno direttamente agli ottavi di finale (dove saranno testa di serie e giocheranno in casa il ritorno), mentre chi si è piazzato dal nono al ventiquattresimo posto affronterà i sedicesimi, sempre con le otto formazioni meglio piazzate in classifica come teste di serie.

Niente da fare, invece, per le restanti dodici formazioni che chiuderanno la loro stagione europea: niente retrocessione in Europa League. Dagli ottavi in poi, la formula sarà uguale a quella di quest’anno fino ad arrivare alla finale. Per l’Italia saranno cinque le squadre partecipanti: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.