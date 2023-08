Infortunio e operazione: svolta nell’affare Vlahovic

Juventus, possibile svolta nel futuro di Vlahovic: l’infortunio e l’operazione rischiano di cambiare tutto

Comincia malissimo l’avventura al Chelsea di Christopher Nkunku. L’attaccante francese ex Lipsia ha infatti subito un infortunio dopo solo 20 minuti di gioco in un match giocato a Chicago contro il Borussia Dortmund. Infortunio che lo costringerà ad operarsi.

All’inizio la situazione non sembrava essere così grave, ma alla fine Nkunku sarà costretto ad operarsi come sottolineato da Jacob Steinberg del ‘Guardian’ dopo aver subito dei danni al menisco. E l’infortunio, che potrebbe tenere il transalpino lontano dai campi per qualche mese, rischia di scuotere il mercato in entrata dei ‘Blues’. Al centro delle voci di mercato c’è sempre la questione legata allo scambio Vlahovic-Lukaku.

Juve, il ko di Nkunku può essere la svolta per lo scambio Lukaku-Vlahovic

Con Nkunku ko, il Chelsea potrebbe accelerare per il centravanti serbo, con la Juventus e in particolare Massimiliano Allegri sempre sedotti da Romelu Lukaku.

Il belga è il grande obiettivo del tecnico, che sogna di portarlo a Torino. Un affare che potrebbe concretizzarsi a prescindere dall’addio di Vlahovic, ma con l’operazione in vista per il giocatore transalpino, il Chelsea e Mauricio Pochettino potrebbero spingere per lo scambio. Lukaku è ormai un giocatore fuori da ogni progetto. Il Chelsea, oltre che in Serie A ha provato a piazzarlo in Arabia Saudita, senza successo. ‘Big Rom’ vuole restare in Europa e il ritorno in Serie A, anche se non con la maglia dell’Inter, è la sua prima opzione.

E i ‘Blues’ hanno aperto da tempo allo scambio con Vlahovic. Certo, la società londinese dovrebbe versare una cifra importante nelle casse bianconere. Vlahovic viene valutato 80 milioni di euro e la Juventus vorrebbe almeno un conguaglio di 40 milioni oltre a Lukaku. Per 30 milioni però si potrebbe chiudere. E l’affare potrebbe vedere un’accelerazione importante nei prossimi giorni. L’operazione di Nkunku, sottolinea Nizaar Kinsella dell’ ‘Evening Standard’, sta portando il Chelsea ad accelerare sul mercato. Potrebbe arrivare più di un attaccante nelle fila dei londinesi. Vlahovic ha caratteristiche diverse dal francese, ma gli acquisti, proprio per l’infortunio di Nkunku, potrebbero essere più di uno.