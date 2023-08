Addio Napoli, hanno già deciso: nuovo colpo per Allegri

Scelto il nuovo calciatore che andrà a rinforzare il centrocampo del tecnico toscano per la prossima stagione

Mancano ormai pochissimi giorni al via ufficiale del nuovo campionato di Serie A. Un’annata nella quale la Juve andrà sicuramente alla ricerca del riscatto, dopo le ultime due deludenti stagioni chiuse senza trofei. Un organico, però, non ancora al completo e che dovrà rinforzarsi entro la fine del mercato estivo.

In tal senso, a stappare i movimenti in entrata dei bianconeri, potrebbe essere l’imminente cessione di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, che nella passata stagione non ha lasciato il segno nel prestito al Chelsea, è infatti vicinissimo al trasferimento in Francia alla corte del Monaco. Operazione che dovrebbe dunque chiudersi nelle prossime ore con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Un bottino importante che potrebbe garantire alla Juventus di tuffarsi immediatamente sul mercato alla ricerca di un sostituto a livello numerico per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Sfumato il grande sogno Milinkovic-Savic, passato in Arabia Saudita nelle scorse settimane, sono diversi comunque gli obiettivi presenti sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Del prossimo colpo in mezzo al campo, dunque, si è discusso nel sondaggio lanciato su Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, scelto Koopmeiners come colpo a centrocampo

A trionfare nel quesito sottoposto ai nostri utenti sul canale Telegram di CM.IT è stato Teun Koopmeiners, centrocampista di proprietà dell’Atalanta.

L’olandese, che in Italia piace non poco anche al Napoli, è stato infatti scelto dal 30% degli utenti. Va anche ricordato che gli azzurri potrebbero presto perdere Zielinski destinato al campionato arabo e – a causa delle alte pretese economiche dell’Atalanta per il cartellino di Koopmeiners – nelle scorse ore hanno virato con forza su Gabri Veiga del Celta Vigo.

Tornando all’esito finale del sondaggio, invece, il 27% dei tifosi bianconeri ha preferito un profilo ancor più esperto come Leon Goretzka, leggermente più avanti rispetto al 25% del giovanissimo Khephren Thuram (fratello di Marcus). Ultimo posto, infine, per Thomas Partey con l’8% delle preferenze ricevute dai nostri utenti.

Sondaggio Telegram – Calciomercato.it