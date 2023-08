L’Arabia tenta Osimhen: non solo Beto, cinque attaccanti per Garcia

Offerta pazzesca dell’Al Hilal per Osimhen: ecco i cinque sostituti possibili che il Napoli può acquistare quest’estate.

Osimhen tentato dall’Arabia Saudita. Anche Rudi Garcia è a conoscenza della mega offerta dell’Al Hilal presentata al calciatore e alla società, ma ha anche avvisato il ragazzo di non cedere al primo colpo e lasciare il calcio europeo così presto. D’altronde tra “tre-quattro anni può prendere gli stessi soldi”.

Insomma, il mister del Napoli prova a convincere il suo bomber a non spingere la società ad accettare un eventuale rilancio da 160 milioni. De Laurentiis ha già rifiutato la proposta da 120 milioni di euro, ma con un rialzo decisivo e il sì del calciatore, anche il presidente azzurro alzerebbe le mani.

Se Osimhen dovesse partire a pochi giorni dall’inizio del campionato – o peggio quando sarà già cominciato – il Napoli deve cercare in fretta e furia il suo sostituto. Certo, in rosa non manca il vice. Simeone in questo ritiro sta dimostrando di essere in forma e pronto a ritagliarsi uno spazio importante. Ma non basta. E infatti, ecco i nomi che potrebbero fare a caso di Garcia, tra vecchi pallini del club partenopeo e novità.

Non solo Jonathan David: chi può sostituire Osimhen

Nei radar degli scout del Napoli, in caso di improvvisa cessione di Osimhen, c’è sempre Jonathan David. L’attaccante del Lille, acquistato tre anni fa proprio per sostituire il nigeriano, non si è ancora mosso dal club francese e ora Paulo Fonseca si aspetta la sua permanenza per un’altra stagione. Tuttavia, nei prossimi giorni può scoppiare il mercato degli attaccanti, con un bel valzer delle punte di tutta Europa e non solo.

Il costo del cartellino di David è di almeno 50 milioni di euro. Al di sotto di questa cifra sarà difficile strappare il sì del Lille. Il suo contratto, tra l’altro, non è in scadenza. Più economica l’opzione Beto, per cui l’Udinese può “accontentarsi” – si fa per dire – di un’offerta sui 30-35 milioni di euro. Chissà se il Napoli però sia disposto a spendere così tanto per il centravanti bianconero, nell’orbita azzurra già da mesi.

Balogun, Dia e Wahi: tutte le alternative ad Osimhen

Il direttore sportivo Meluso potrebbe sorprendere la piazza partenopea con un colpo ad affetto. Se l’Inter non dovesse chiudere la trattativa per acquistare Balogun dall’Arsenal, il Napoli potrebbe inserirsi prepotentemente e tentare il calciatore americano.

Per convincere i Gunners a cedere Balogun serve un’offerta di circa 40 milioni di euro. L’Inter sta provando in tutti i modi ad acquistare il cartellino dell’attaccante, ma spendendo di meno e offrendo una ricca percentuale sulla futura rivendita.

Un nome che può ritornare in orbita Napoli è Boulaye Dia, attaccante della Salernitana. Scaduta la clausola da 25 milioni di euro valida per luglio, il club granata – per volere di Iervolino – non accetterà offerte inferiore ai 40 milioni. Insomma, servirebbe uno sforzo economico importante da parte di De Laurentiis. D’altronde Dia è stato il terzo miglior marcatore dello scorso campionato. E uno dei gol realizzati è stato segnato proprio al Maradona, in occasione del derby campano, quando il Napoli era pronto a diventare Campione d’Italia davanti al proprio pubblico. L’attaccante senegalese potrebbe provare a farsi “perdonare”.

Infine, vale la pena sottolineare l’attaccante francese Elye Wahi, di proprietà del Montpellier. Classe 2003, giovanissimo, molto promettente. Ha disputato gli Europei under 21 in Romania e Georgia. Si tratta di un calciatore in uscita, per cui il Montpellier chiede 30-35 milioni. Su di lui il pressing di Chelsea e Eintracht Francoforte, oltre ai timidi sondaggi di Inter e Milan.