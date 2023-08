Il Napoli rifiuta 120 milioni per Osimhen: gli arabi possono spingersi a 160 | ESCLUSIVO

Assalto dall’Arabia Saudita per Osimhen: no del Napoli all’offerta da 120 milioni di euro, ma è possibile un nuovo affondo

“Nemmeno una scarpa di Osimhen potete comprare”: sarebbe suonata più o meno così la reazione di Aurelio De Laurentiis. Un impulso forte contro l’offerta dell’Al Hilal per acquistare Victor Osimhen.

Attraverso lo stesso intermediario che ha condotto nel campionato Saudita Milinkovic Savic e Malcom, il club arabo si è spinto ad una prima offerta ufficiale di 120 milioni di euro. Il ‘no’ di Aurelio De Laurentiis è stato netto ed anche piccato, come raccontano in esclusiva a Calciomercato.it fonti interne alla trattativa.

Il club saudita avrebbe la possibilità di alzare la propria proposta a 160 milioni di euro, ma il patron azzurro non ha nessuna intenzione di cedere il suo centravanti. Non ci sarebbero neppure i margini per imbastire una trattativa di grande livello per trovare un sostituto che possa provare ad essere all’altezza del valore del nigeriano. Questo il motivo per cui De Laurentiis spera di chiudere presto con l’agente Roberto Calenda la trattativa per il rinnovo di Osimhen.

Napoli, Osimhen tentato dall’Arabia Saudita: stipendio monstre

Sponde attaccante, però, sempre secondo quello che alcune fonti riferiscono a Calciomercato.it, ci sarebbe anche la tentazione di accettare un’offerta altissima.

L’Al Hilal, dopo una prima proposta di 25 milioni di euro come stipendio netto, ha offerto ad Osimhen 35/40 milioni l’anno. In questo caso, a differenza di quanto accaduto con de Laurentiis, ci sarebbe la disponibilità del nigeriano ad accettare.

Fresco vincitore dello scudetto e grande protagonista con Luciano Spalletti, Osimhen potrebbe voler lasciare subito il Napoli e l’Europa per il nuovo Eldorado del calcio. Quello che arriva dal ritiro di Castel di Sangro, però, è un presidente fermo nelle sue convinzioni. Il Napoli di Garcia non può permettersi di perdere Osimhen a pochi giorni dall’inizio del campionato. La speranza del patron azzurro e quella di trovare un accordo per il rinnovo con clausola quando le sirene del mercato si saranno spente.