Da Lukaku a David, Giuntoli all’assalto: “Contatto diretto”

Continua la telenovela Lukaku; il centravanti belga è uno degli uomini mercato del momento e il suo futuro è ancora tutto da scrivere

Alti e bassi nella scorsa stagione per Lukaku; il centravanti belga, esclusi gli ultimi due mesi, ha faticato a dare il giusto contributo alla causa nerazzurra. L’errore in finale di Champions, quando di testa non è riuscito a superare Ederson, ha influito sul risultato finale di una partita in cui l’Inter ha giocato bene senza, però, riuscire a concretizzare le occasioni avute. Un finale, dunque, amaro per il classe 1993 che ha l’obiettivo di riscattarsi nel prossimo campionato.

Al momento, però, non sappiamo quale sarà la prossima squadra di Lukaku; l’attaccante, in forza al Chelsea, sembra non rientrare nei piani dei Blues. La possibilità di tornare all’Inter (con i nerazzurri pronti ad accontentare le richieste del Chelsea grazie alla cessione di Onana) si è infranta sul comportamento dell’attaccante belga che non è piaciuto alla società nerazzurra. A quanto sembra, infatti, Lukaku avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero; aspetto poco gradito all’Inter. La Juventus, per poter affondare il colpo sul centravanti belga, deve prima cedere ma la valutazione di Vlahovic è particolarmente alta.

Lukaku, dunque, è uno dei principali protagonisti di questa sessione di mercato; sul centravanti ha voluto dire la sua opinione Momblano che a Juventibus ha sottolineato “La Juve ha fatto l’offerta a fine marzo” continuando poi “Contatto diretto con Giuntoli che probabilmente stima Lukaku“.

Calciomercato Juventus, non solo Lukaku: tre alternative

La Juve, dunque, sembra essere molto interessata a Lukaku per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione; come detto, però, i bianconeri devono prima cedere Vlahovic e non sembra una trattativa semplice considerando come la valutazione dell’ex Fiorentina si aggiri intorno agli ottanta milioni di euro.

Nel mercato tutto può succedere e non bisogna stare troppo su una sola pista o si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano; ecco perché i bianconeri stanno valutando anche delle alternative. A tal proposito, sempre Momblano, ha sottolineato “Piacciono Wahi, David e Cherki del Lione“. Tre attaccanti giovani, dalle qualità tecniche interessanti e con la possibilità di andare a migliorare l’attacco bianconero a disposizione di Allegri. Il mercato della Juventus, dunque, attende sviluppi dal punto di vista offensivo; la prima scelta continua ad essere Lukaku ma non mancano le alternative. Tutto, però, sembra essere legato a Vlahovic e alla sua possibile cessione.