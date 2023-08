Napoli, rilancio per Zielinski: ecco la nuova offerta monstre

Rilancio per Piotr Zielinski dall’Arabia Saudita: ricchissima offerta per convincere il giocatore a lasciare Napoli.

Il Napoli sta per chiudere il ritiro a Castel di Sangro. Manca circa una settimana al termine del prestagionale azzurro, che ha portato gioie e tanti dolori. Infatti, sono molti i calciatori di Garcia infortunati.

Proprio Piotr Zielinski, attualmente in scadenza di contratto, ha ricevuto una botta nell’ultimo allenamento. Niente di preoccupante, rispetto invece agli infortuni muscolari di Anguissa e Mario Rui, quasi sicuramente out per la prima giornata di campionato.

Tornando al calciatore polacco del Napoli, nelle ultime ore si è rifatto avanti con insistenza l’Al Ahli, club che starebbe per chiudere anche l’affare Ibanez con la Roma. La società giallorossa e quella araba potrebbero chiudere l’operazione a stretto giro per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il giocatore del Napoli, invece, le cifre presentate al club sono più basse; l’ingaggio del giocatore, invece, è decisamente più elevato di quello attuale.

Zielinski, maxi ingaggio in Arabia: l’offerta dell’Al Ahli

Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, Piotr Zielinski avrebbe ricevuto una ricca proposta pari a 12 milioni di euro a stagione. Si tratta di uno stipendio maggiore del doppio di quanto percepito in Serie A. Insomma, davvero difficile rigettare quest’affondo arabo. Oltretutto, al Al Ahli il polacco troverebbe una squadra improntata per giocare ad alti livelli. La squadra araba è scatenata e quest’estate ha già messo a segno i colpi Mendy, Firmino, Mahrez e Allan Saint-Maximin.

Tuttavia, va aggiunto che il centrocampista del Napoli ha mostrato riconoscimento e attaccamento alla maglia. Il ragazzo vorrebbe rinnovare il suo contratto e proseguire la carriera in azzurro. I contatti tra le parti restano aperti.

Per quanto riguarda l’offerta d’acquisto del club saudita, la cifra si aggira sotto i 20 milioni di euro. Il Napoli aveva fissato un prezzo del cartellino di Zielinski a somme più elevate, ma tutto dipenderà dalla decisione del 29enne.

Chi sarà il sostituto di Zielinski

Nel caso in cui Piotr Zielinski dovesse accettare la mega offerta araba da 12 milioni di euro a stagione, allora il Napoli preparerebbe il colpo dell’estate. Infatti, nel mirino degli scout e del ds Meluso c’è un giocatore in particolare che piace all’intero staff: Teun Koopmeiners.

Il centrocampista dell’Atalanta costa circa 40 milioni di euro e sarebbe l’indiziato perfetto per ricoprire il posto vacante di Piotr Zielinski. E’ chiaro che prima di dare via all’operazione, il Napoli deve accertarsi di cedere il suo centrocampista.