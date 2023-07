Zielinski-Napoli verso il rinnovo: decisive le spinte interne per la decisione | CM.IT

L’ipotesi Al-Alhi era concreta, la Lazio è stata una timida opzione. Sta prevalendo la voglia di Napoli per Zielinski

Al netto di qualche critica social che va lasciata ai simpatici leoni da tastiera, il calciomercato resta un racconto. Anche complesso. Perché si seguono idee e trattative che, spesso, fanno giri immensi. E qualche volta ritornano.

Questo è il caso di Piotr Zielinski. Lo scorso 22 giugno, in esclusiva per Calciomercato.it, abbiamo raccontato (qui l’articolo) come il polacco stava considerando, con favore, l’idea presentata dal Napoli di un rinnovo a cifre ben inferiori a quelle percepite nelle ultime stagioni.

Mutuando una terminologia classica del mercato, si potrebbe parlare di una spalmatura dell’ingaggio. La scadenza dal 2024 verrebbe spostata al 2026 e dai quasi 5 milioni a stagione si passerebbe a qualcosa più vicino alla metà di questa cifra.

Dai segnali social alla scelta azzurra: l’estate di Zielinski

Sicuramente particolare: questa è stata, finora, l’estate di Piotr Zielinski. Perché da quel fine giugno ci sono stati diversi eventi. L’interesse della Lazio di Sarri per il quale non c’è mai stato (almeno per il momento) nessun forcing per accettare.

L’offerta dell’AlAlhi che vi abbiamo documentato con dovizia di particolari. I 12 milioni a stagione per tre anni avevano ingolosito, attratto. Così come qualche frizione interna aveva portato anche ad un post polemico sui social.

Sembravano indici che potevano indurre a qualche riflessione diversa. A qualche idea che avrebbe condotto via da Napoli. Fatto salvo lo scenario ancora aperto, quello che si è registrato dal ritiro di Dimaro in poi è stato un avvicinamento forte. Quasi impetuoso.

Perché Rudi Garcia e tutti i compagni di squadra gli hanno chiesto di restare. Di ritrovare quel riferimento che è stato negli scorsi anni per tutti. Perché gli affetti coltivati a Napoli in tutti questi anni hanno un peso specifico notevole per Piotr e per la sua famiglia. Andando anche oltre qualche bega con il club.

Ecco perché lo scenario è cambiato e con esso il racconto del calciomercato legato a Zielinski ed alla sua permanenza a Napoli. Se tanto ancora può accadere in questa particolare estate per il polacco, non vorrà dire che saranno state false o fasulle le tappe intermedie fin qui narrate.