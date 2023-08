Milan e Roma, sondaggio per Kabak: la richiesta dell’Hoffenheim | CM.IT

Le ultime di mercato su Milan e Roma riguardano il difensore turco Kabak dell’Hoffenheim. Ecco come stanno le cose

Le strade di mercato del Milan e della Roma si sono intrecciate spesso in questa sessione estiva. Tanti gli obiettivi comuni a rossoneri e giallorossi, l’ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Ozan Kabak.

Se da un lato i meneghini di Stefano Pioli sono alla ricerca di un giovane difensore centrale che possa raccogliere l’eredità di Kjaer, dall’altro i capitolini di José Mourinho vanno a caccia di un giocatore per rimpiazzare Ibanez, sempre più vicino alla cessione in Arabia Saudita. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, è emerso che per ora i due club di Serie A non sono andati oltre il sondaggio esplorativo. La richiesta dell’Hoffenheim, proprietario del cartellino del Nazionale turco classe 2000, di una cifra intorno ai 15 milioni di euro ha infatti provocato una brusca frenata per Milan e Roma. Dal canto suo Kabak sarebbe lieto di provare una nuova avventura in un club di prima fascia dopo quella non andata a buon fine da giovanissimo con il Liverpool. Ma a meno che i tedeschi non abbassino le pretese o non aprano ad una formula di prestito, difficilmente potrà essere imbastita una trattativa per il suo sbarco in Italia.