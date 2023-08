Inter, sfuma un altro colpo: accordo trovato

Sfuma un altro colpo per l’Inter di Simone Inzaghi: accordo trovato tra l’obiettivo nerazzurro e il club portoghese

C’è ancora da lavorare in casa Inter per completare la rosa in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi vede sfumare un altro obiettivo.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è stato ormai trovato. Anatoliy Trubin lascerà lo Shaktar Donetsk per passare al Benfica. L’estremo difensore classe 2001 era finito nel mirino dell’Inter come rinforzo per la porta, ma il giovane pipelet ha trovato l’accordo col Benfica e nei prossimi giorni avverrà il trasferimento.

Il Benfica ha convinto lo Shaktar Donetsk formulando un’offerta da 10 milioni di parte fissa, più un altro milioni di bonis. Un accordo che prevede anche una clausola di vendita futura del 40% in favore dello Shakhtar Donetsk. Un’operazione chiusa nel giro di pochi giorni, dato che i primi contatti ci sono stati nel corso della passata settimana.

Calciomercato Inter, Trubin al Benfica: i dettagli

Una notizia che ha il sapore della beffa e che non può far sorridere la coppia Marotta-Ausilio: dopo aver chiuso l’operazione Sommer, la squadra di mercato nerazzurra è al lavoro per ingaggiare un altro portiere.

Non solo Trubin: in queste ore è sfumata anche la possibilità di ingaggiare il portiere brasiliano classe ’99 Bento, il quale almeno per la prossima stagione resterà in forza all’Athletico Paranaense come confermato dal direttore sportivo del club sudamericano. Nelle prossime settimane, dunque, Marotta e Ausilio dovranno lavorare su diversi fronti anche per portare alla corte di Simone Inzaghi un secondo portiere che possa rappresentare una valida alternativa all’esperto Sommer, il cui arrivo in Italia è previsto per le prossime ore. Resta poi da capire se l’Inter andrà ad ingaggiare anche un terzo portiere o se darà spazio al giovane Stankovic dopo le buone prove offerte durante la tournée estiva.