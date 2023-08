Inter, per Sommer accordo raggiunto: ecco il nuovo portiere

Inter, intesa raggiunta con il Bayern Monaco: Yann Sommer sarà il nuovo portiere dei nerazzurri

Yann Sommer sarà il nuovo portiere dell’Inter. L’estremo difensore svizzero lascerà il Bayern Monaco dopo sei mesi e approderà in Italia dopo una lunga carriera in Germania.

L’esperto difensore, capitano della nazionale elvetica, si appresta quindi a diventare il nuovo numero uno della formazione di Simone Inzaghi. Vi avevamo spiegato come l’Inter, proprio nella giornata di oggi, avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria. Una clausola del valore di 6 milioni di euro.

Questa sarà la cifra che l’Inter nelle casse del Bayern Monaco. La somma i nerazzurri la verseranno in due rate. Un’intesa quindi raggiunta, con il portiere classe 1988 che dovrebbe sostenere le visite mediche per il club meneghino nella giornata di lunedì. Sarà lui il sostituto di Onana, ma potrebbe non essere l’unico innesto per la porta nerazzurra.