L’Inter perde la pazienza per Sommer: si verso la soluzione finale | CM.IT

Telenovela Sommer vicina ai titoli di coda: il Bayern Monaco continua a prendere tempo, l’Inter non aspetta più

L’Inter continua la sua preparazione, dopo il ritorno dalla tournée in Giappone, ma Simone Inzaghi non ha ancora il portiere titolare che difenderà la porta nerazzurra nella prossima stagione.

Come noto, la scelta del club di Suning è ricaduta da tempo su Yann Sommer, individuato come il profilo adatto per raccogliere l’eredità di André Onana, ceduto per una cifra vicina ai 55 milioni di euro al Manchester United. Da tempo, vi raccontiamo gli sviluppi della trattativa, diventata una vera e propria telenovela di calciomercato. L’accordo tra l’Inter e il portiere della Nazionale svizzera c’è da tempo e si basa su un contratto biennale, mentre col Bayern Monaco le contrattazioni vanno a rilento.

I bavaresi hanno necessità di acquistare un portiere, visti i problemi fisici di Manuel Neuer e la cessione di Alexander Nubel, prima di poter dare il via libera a Sommer. E i dirigenti nerazzurri, visti gli ottimi rapporti tra le parti, hanno atteso per lungo tempo, arrivando anche ad un accordo per il cartellino del 34enne estremo difensore per 4.5 milioni di euro, bonus inclusi. Adesso, però, il tempo stringe e mancano solo quindici giorni al via del campionato di Serie A. E torna in auge la clausola rescissoria presente nel contratto di Sommer col Bayern Monaco.

Inter, Sommer si avvicina: clausola rescissoria da 6 milioni

L’Inter non può più attendere e, se prima avrebbe voluto evitare di fare ricorso alla clausola rescissoria per liberare Sommer, adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sta andando verso questa soluzione. I dirigenti del club meneghino cercheranno di chiudere la trattativa col Bayern Monaco bonariamente in queste ore, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca, l’unica soluzione resta quella di pagare 6 milioni di euro e liberare il portiere elvetico, pronto da tempo a cominciare la sua nuova avventura in Serie A. Sono ore febbrili, vi terremo aggiornati.