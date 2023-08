Inter, acquisto rimandato al prossimo anno: annuncio UFFICIALE

Dopo Anatolij Trubin, anche la pista Bento si raffredda per l’Inter. Fra vecchi nomi e nuove idee, per i nerazzurri si palesano due alternative

Continua la ricerca del secondo portiere per l’Inter. Yann Sommer è atterrato a Milano qualche ora fa, domani visite e annuncio da parte del club. Ma i nerazzurri hanno ancora un tassello da posizionare.

Con Anatolij Trubin sempre più vicino al Benfica, l’Inter stava sondando il terreno per il brasiliano (con passaporto italiano) classe ’99 Bento dell’Athletico Paranaense. Un’operazione complicata, anche se nelle ultime ore si era parlato di un gradimento da parte del giocatore che aveva dichiarato a Radio Transamerica: “C’è un’offerta dell’Inter, ne ho già parlato con i dirigenti. Il mio sogno è nelle mani del presidente”.

A smontare però questi sogni è stato il ds dell’Athletico Paranaense Alexandre Mattos che, in esclusiva a ‘FcInterNews’ ha confermato i contatti con l’Inter ma ha poi aggiunto: “Bento non è in vendita. Ne ho parlato con Piero (Ausilio, ndr): lui è molto professionale, ha capito e rispetta la nostra decisione. Questa stagione rimarrà all’Athletico Paranaense, potremmo pensare alla sua cessione solo il prossimo anno”. Il ds chiude di fatto, almeno per quest’anno, la possibilità di un trasferimento del portiere a Milano.

Bento, che gode di una buona reputazione in Brasile tanto da aver anche attirato l’interesse del Ct Ramon Menezes nonostante non lo abbia ancora convocato, piaceva molto all’Inter per le sue caratteristiche. Alto 189 cm, nonostante la sua stazza è molto reattivo con le gambe e ha buonissimi riflessi soprattutto se si tratta di tiri ravvicinati o deviazioni. Piede educato, è abile anche nella costruzione dal basso. Una caratteristica che l’Inter, dopo l’addio di Onana, ricerca particolarmente.

Dopo Trubin sfuma anche Bento, le alternative dell’Inter

Non manca tantissimo all’avvio del campionato e l’Inter vuole trovare in fretta il sostituto di Samir Handanovic.

Resta forte l’opzione Emil Audero della Sampdoria, un nome che i nerazzurri tengono d’occhio da parecchio tempo. Nel frattempo la società avrebbe anche valutato il nome di Andrea Consigli, considerando anche i buoni rapporti del club con il Sassuolo.

In questo caso l’Inter potrebbe valutare uno scambio, con Filip Stankovic che potrebbe passare in neroverde. Il portiere ha fatto molto bene durante le due amichevoli giocate contro Al-Nassr e Psg in Giappone, ma l’Inter vorrebbe mandarlo in prestito a farsi le ossa in qualche squadra per poi investire su di lui magari in futuro.