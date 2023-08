Inter, ennesima beffa: pagata la clausola!

L’Inter è in difficoltà sulla ricerca dell’attaccante e dopo Scamacca e Lukaku, anche un altro obiettivo se ne va: pagano la clausola

I nerazzurri si sono incartati sulla prima punta. L’obiettivo principale era anche l’unica opzione valutata, senza possibilità di variazione: Romelu Lukaku. E, invece, la pista che portava a Big-Rom è brillata in mille pezzi e ora il club meneghino si trova ad inseguire tante piste, senza la giusta decisione.

Dopo aver perso anche Gianluca Scamacca, che ha scelto l’Atalanta nelle ultime giornate, un altro obiettivo valutato dalla dirigenza meneghina rischia di essere sfumato per sempre. Simone Inzaghi vuole una prima punta, così come ha chiesto a gran voce un portiere. Nella giornata di ieri si è sbloccata la situazione di Sommer, con l’Inter che ha rotto gli indugi e ha deciso di pagare i 6 milioni richiesti dal Bayern Monaco. In attacco, invece, chi ha deciso di sparigliare la concorrenza è il Benfica.

L’Inter saluta anche Beltran: il Benfica paga la clausola

Uno dei profili valutati dalla dirigenza dell’Inter per l’attacco era quello di Lucas Beltran, classe 2001 del River Plate. La storia tra i nerazzurri e gli argentini non necessita di presentazioni, con Lautaro Martinez come massimo esponente attuale. L’accoppiata tutta albiceleste, però, sembra essere già sfumata.

Secondo quanto riportato sull’autorevole Clarin, il Benfica avrebbe deciso di accontentare il River e pagare la clausola da 25 milioni di euro per acquistare subito il cartellino dell’attaccante. Lucas Beltran potrebbe ripercorrere le orme di tanti suoi illustri connazionali, scegliendo le Aquile come club per il salto oceanico e per adattarsi col calcio europeo.

Per l’Inter si tratta di un’altra possibilità sfumata per il proprio attacco. Simone Inzaghi si trova al 5 agosto senza una prima punta in rosa, con l’inizio del campionato e della nuova stagione che si avvicina sempre di più. Dopo aver risolto la questione portiere, ora i nerazzurri devono assolutamente accelerare anche per l’attaccante.