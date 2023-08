Lukaku, Juve di fretta. Il piano B è un ritorno clamoroso: Giuntoli lo ha bloccato

In attesa che si sblocchi la trattativa per Lukaku e Vlahovic, Giuntoli all’improvviso piomba nuovamente su un ex Juventus

La Juventus vive il momento forse decisivo della sua estate e, di riflesso, fondamentale per la stagione che verrà. Nella notte italiana è arrivata la gioia di aver battuto i Galacticos del Real Madrid per 3-1. Kean, Weah e Vlahovic hanno steso gli uomini di Ancelotti dopo una partita inizia alla grandissima, sofferta parecchio nel mezzo anche con qualche erroraccio di troppo e infine chiusa.

Proprio con il bomber serbo che è ora al centro del mercato della Juventus. La cessione del serbo al Chelsea consentirebbe ai bianconeri di cominciare a sistemare i conti e restare competitivi. A Torino infatti è pronto a sbarcare Romelu Lukaku, inseguito ormai da tempo da Giuntoli che sta lavorando alla trattativa con i Blues. Il nodo resta ovviamente il conguaglio a favore della Juve: dalla Continassa chiedono 40-50 milioni, l’offerta di partenza dei londinesi è praticamente la metà. L’intesa si può trovare a metà strada, per cui in sostanza mancano sostanzialmente circa 10 milioni per arrivare a dama. La trattativa è serrata, Allegri non vede l’ora di abbracciare Lukaku, sa che può essere l’uomo giusto per tornare a vincere lo scudetto. Per questo ha un po’ di fretta, anche perché il tempo stringe e tra poco più di 15 giorni è previsto l’esordio con l’Udinese. E intanto Giuntoli prova a mettere pressione al Chelsea con un’altra manovra a sorpresa.

La Juventus torna su Morata: cosa significa nella trattativa Lukaku

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, per mandare un messaggio chiaro ai naviganti, il dt della Juventus Giuntoli si sta dando da fare. Come? Rinnovando l’attenzione e riavvicinandosi addirittura ad Alvaro Morata. Il ‘pizzino’ ideale inviato al Chelsea direbbe ‘Stiamo già pensando al piano B se non fate in fretta’.

In realtà – sottolinea il quotidiano che in prima pagina scrive di una Juve che ‘blocca Morata’ – si tratta di una mera mossa tattica per mettere pressione ai Blues. Lo stesso attaccante spagnolo, che pure tornerebbe volentieri a Torino, continua a essere l’oggetto del desiderio di Mourinho alla Roma. Ma ormai difficilmente verrà accontentato, anche perché Pinto sta chiudendo per Marcos Leonardo del Santos. Tra l’altro lo stesso Allegri aveva parlato alcuni giorni fa del possibile ritorno di Morata, sottolineando di essere molto legato a lui ma che la Juve ha già quattro attaccanti in rosa. L’unica strada per l’attacco bianconero risponde al nome di Romelu Lukaku.