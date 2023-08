La Juve stende 3-1 il Real Madrid: prima gioia per Weah, Vlahovic gol ed esultanza chiara

Si chiude con una vittoria di prestigio la tournée americana della Juventus, che supera il Real Madrid di Carlo Ancelotti: a segno anche Vlahovic

La Juventus saluta gli USA con un gran bel risultato. La squadra di Allegri nella notte italiana batte 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che continua a mostrare una certa sfortuna dopo il festival dei legni col Barcellona. Di certo i bianconeri ci mettono del loro soprattutto a inizio partita, visto che il vantaggio arriva già dopo pochissimi secondi, circa 40. Un’azione molto bella, un dialogo stretto sulla trequarti che porta McKennie al tiro: palo, poi Kean è al posto giusto al momento giusto e insacca a porta vuota il tap-in.

Il raddoppio al 20′ con un’altra manovra di alto livello ed è ancora McKennie assoluto protagonista. Stavolta l’americano, che potrebbe restare a Torino, si inserisce alla grande servito da Chiesa e poi vede con il terzo occhio il rimorchio di Timothy Weah. Wes lo serve in maniera perfetta e il nuovo acquisto della Juve ha tutto lo specchio davanti a sé: non sbaglia, segnando il suo primo gol bianconero. Poi sale in cattedra il Real Madrid, che comincia a macinare gioco e occasioni. Per certi versi un assalto quello dei Blancos, che però trovano sempre il muro attento e solido di Szczesny, replicato poi da Pinsoglio. Il gol nel frattempo arriva comunque al 38′ con Vinicius, liberato in campo aperto da una genialata di Kroos. Il brasiliano segna con lo scavino un gran bel gol.

Juve-Real Madrid 3-1: in gol anche Vlahovic, che esulta mostrando il 9

La Juve però resiste in vantaggio e al 95′ Vlahovic – entrato al 77′ al posto di Chiesa – mette il punto esclamativo capitalizzando un’azione di contropiede con il Real totalmente sbilanciato. Il serbo, con un po’ di fortuna, segna il 3-1 ed esulta mostrando il numero 9. E poi posta la stessa immagine sui social, ribadendo il concetto anche in descrizione. Forse un segnale, chissà, in un momento di subbuglio sul mercato. Sta di fatto che gli uomini di Allegri chiudono la tournée americana con la seconda vittoria su due dopo quella ai rigori col Milan. E soprattutto con tante buone sensazioni.