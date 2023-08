“Incastro giusto”: così l’Inter chiude il doppio colpo

L’Inter può piazzare il doppio colpo di mercato nel giro di qualche giorno: pronta una nuova offerta da parte dei nerazzurri

Se il Milan è stato il protagonista assoluto del mercato, l’Inter finora non è stata a guardare ed ha voglia di riprendersi nuovamente la scena. Sono arrivati Thuram, Bisseck, Frattesi e Cuadrado, ma Marotta e Ausilio hanno ancora molto lavoro da portare a termine.

C’è almeno un attaccante da regalare a Inzaghi con Scamacca nome caldo degli ultimi giorni, come raccontato da Calciomercato.it. Poi c’è il centrocampo da sistemare con Samardzic che è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Proprio sui due possibili nuovi acquisti interisti si è soffermato, intervenuto al canale Twitch Tv Play, Fabrizio Biasin che ha fatto il punto sul mercato della società nerazzurra.

Il giornalista di ‘Libero’ ha affermato per quel che riguarda l’attaccante del West Ham: “È stata fatta un’offerta importante che può essere alzata: si può raggiungere l’incastro giusto”. Un incastro che, come raccontato dalla nostra redazione, potrebbe essere reso più complicato dall’interesse dell’Atalanta, anche se Biasin dice: “Non credo che ci sia un interesse ufficiale dell’Atalanta per lui”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Nessun problema per Samardzic

Dall’attacco al centrocampo con la possibilità che l’Inter chiuda a breve un altro colpo. È ormai in chiusura l’affare con l’Udinese per Samardzic che già oggi avrebbe dovuto sbarcare a Milano.

Arrivo rimandato, ma nessun problema per l’approdo alla corte di Inzaghi del centrocampista serbo: “Oggi doveva essere la giornata di Samardzic all’Inter, ma non ci sarà l’annuncio. Ad ogni modo non ci sono problemi”. Scamacca più Samardzic quindi, per i nerazzurri potrebbe arrivare il doppio colpo.