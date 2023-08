Quali browser supportano Dazn? L’elenco completo

Dazn, la piattoforma che consente di vedere diversi contenuti, ha diversi browser che lo supportano; scopriamoli insieme.

La nuova stagione è alle porte; il campionato di Serie A 2023/2024 inizierà nel weekend tra il 19 ed il 20 agosto. Per quella data, tutte le squadre vogliono farsi trovare pronte in modo da essere subito competitive per i rispettivi obiettivi. Missione possibile specialmente grazie ad un periodo estivo decisamente intenso.

Tra allenamenti e amichevoli, gli obiettivi sono quelli di mettere minuti nelle gambe, trovare la giusta condizione fisica, far inserire i nuovi acquisti all’interno del proprio sistema di gioco e cercare soluzioni tattiche da poter poi adottare nel corso della stagione.

I match delle squadre di Serie A saranno visibili su Dazn che, a causa dell’aumento dei contenuti, ha alzato i prezzi relativi agli abbonamenti offrendo agli utenti la possibilità di pagare il servizio o in una sola soluzione o in dodici rate.

La prima reazione degli abbonati non è stata poi così positiva dal momento che, negli anni passati, il servizio ha causato dei problemi nella visione delle partite. La speranza è quella di non trovarsi nuovamente di fronte a difficoltà del genere che, in ogni caso, possono essere risolte con dei semplici passaggi.

Dazn è visibile su diversi dispositivi come televisioni, cellullari e pc; l’importante, però, è avere il browser giusto che vada a supportare l’applicazione per permettere agli utenti una corretta visione dei contenuti presenti sulla piattaforma.

Browser che supportano Dazn: Google Chrome

Iniziamo con il primo browser che va a supportare Dazn; si tratta di Google Chrome che è, probabilmente, il più conosciuto nel suo genere. Tra tutti gli utenti Dazn la maggior parte (molto probabilmente) va ad utilizzare questo browser.

Mozilla Firefox

Altro browser che permette l’utilizzo di Dazn è Mozilla Firefox e possiamo definirlo come il secondo più utilizzato dopo Google Chrome. Gli abbonati al servizio streaming, dunque, si dividono tra questi due browser.

Microsoft Edge

Troviamo poi Microsoft Edge che, in questa speciale classifica, lo possiamo collocare al terzo posto; medagli di bronzo, dunque, per un browser importante e che va a supportare la piattaforma streaming permettendo la visione dei servizi che essa va ad offrire ai propri utenti.

Browser che supportano Dazn: le alternative

Abbiamo visto i tre browser che possiamo definire principali; concludiamo, ora, con altre tre possibilità. Stiamo parlando di Microsoft Internet Explorer, Opera Web Browser e Apple Safari.

Sei browser, di cui tre molto utilizzati, che vanno a supportare Dazn consentendo la visione dei contenuti nel miglior modo possibile.