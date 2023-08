Ecco l’offerta da 50 milioni: deciso il futuro di Mbappe

Possibile svolta nel futuro di Kylian Mbappé: il Paris Saint-Germain si muove ufficialmente per il successore del francese

Colpo in attacco per il Paris Saint-Germain: pronta l’offerta da 50 milioni di euro per sostituire Kylian Mbappé, sempre più prossimo a lasciare il club transalpino.

Si può finalmente sbloccare l’affare Dembelé per il Paris Saint-Germain: il club transalpino, infatti, sarebbe intenzionato a pagare i 50 milioni della clausola rescissoria dell’attaccante classe ’97, legato al Barcellona da un altro anno di contratto. L’ex Borussia Dormtund può essere “liberato” pagando una clausola da 50 milioni di euro, cifra che la società parigina sarebbe in procinto di versare per sbloccare l’affare.

Dal canto proprio, il Barcellona vorrebbe incassare una cifra superiore a quella prevista dalla clausola rescissoria, offrendo alla società transalpina la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate dato che a partire da domani, la clausola per liberare l’esterno francese passerà a 100 milioni di euro.

Calciomercato Paris Saint-Germain, si sblocca l’affare Dembelé

Ousmane Dembelé, dunque, lascerà il Barcellona dopo 6 anni dal suo arrivo quando il club catalano lo pagò ben 135 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Dormtund.

Ora sarebbe in procinto di lasciare la Spagna per approdare all’ombra della Torre Eiffel. Sarà, almeno sulla carta, il sostituto di Kylian Mbappé, sempre più ai margini del Paris Saint-Germain, come testimoniato anche dall’esclusione dalla partita giocata a Tokyo con l’Inter.

Dembelé lascerà il Barcellona con un bilancio di 185 gettoni di presenza raccolti in blaugrana e un bottino personale di 40 gol e 43 assist. Anche a causa di alcuni problemi di natura fisica, ha mostrato solo a tratti il suo talento che nel 2017 spinse i catalani a sborsare ben 135 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Dormtund. Ora per l’esterno offensivo classe ’97 una nuova esperienza alla corte di Luis Enrique.