Tre giocatori per Mbappe: l’offerta del Barcellona al Psg

Il club blaugrana ha provato a mettere le mani sull’attaccante francese: ecco l’offerta formulata

Il Psg è stato costretto a guardarsi attorno per trovare sul mercato un attaccante per sostituire Kylian Mbappé. L’attaccante e il club parigino stanno di fatto, infatti, vivendo una situazione da separati in casa.

I transalpini, così, hanno deciso di correre ai ripari, andando con forza su Ousmane Dembélé. Costo dell’operazione, 50 milioni di euro della clausola rescissoria, che scade proprio oggi, 31 luglio. Da domani – come da contratto – il valore raddoppierà. Solo una parta dei soldi che il Psg sborserà, però, andrà a finire nelle casse del club blaugrana. Una percentuale (il 25%) andrà nelle tasche del giocatore, che non ha perso tempo ad accettare il corteggiamento dei campioni della Ligue 1.

Calciomercato Psg, il Barcellona ci ha provato per Mbappe: non solo Dembele nell’affare

Nonostante la grande intesa con Xavi, che faceva ben sperare il Barcellona, Ousmane Dembélé ha deciso di trasferirsi sotto la Torre Eiffel.

Dietro a questo trasferimento ci sarebbe anche una strategia sbagliata dei catalani: secondo quanto riportato da RMCSport, infatti, il club spagnolo avrebbe provato ad acquistare Mbappe, mettendo sul piatto proprio l’esterno francese, Rapinha e Gavi. Un’offerta rispedita al mittente, che potrebbe avere spinto il Psg a tentare l’assalto a Dembele. Una mossa quella del Barcellona, dunque, che ha fatto perdere a Xavi il talento transalpino. Il futuro di Mbappe non sarà quindi in blaugrana, ma potrebbe comunque essere in Spagna, al Real Madrid, chiaramente.