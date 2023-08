DIRETTA Amichevole Psg-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘New National Stadium’ tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’Inter di Inzaghi in tempo reale

Amichevole di lusso in terra giapponese. L’Inter affronta il Paris Saint-Germain a Tokyo in una gara che conclude la tournée dei nerazzurri, mentre i transalpini sono attesi giovedì in Corea del Sud dal Jeonbuk.

Reduci dal pareggio 1-1 contro l’Al Nassr del grande ex Brozovic, i vice campioni d’Europa di Simone Inzaghi vanno a caccia del primo successo di prestigio in questo campionato dopo le facili vittorie ottenute contro il Lugano e contro la Pergolettese negli allenamenti congiunti di Appiano Gentile per capire a che punto si è della preparazione. Anche i campioni di Francia di Luis Enrique cercano la prima vittoria in Asia dopo il pareggio senza reti con la stessa squadra araba di Cristiano Ronaldo e la sconfitta 3-2 contro i nipponici del Cerezo Osaka. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘New National Stadium’ tra Psg e Internazionale in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Psg-Inter

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Soler, Asensio, Zaire Emery. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi