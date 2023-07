Napoli tormentato da infortuni, l’ex medico: “Ecco come prevenirli” | ESCLUSIVO

Tanti infortuni in casa Napoli e tutti di natura muscolare: parla l’ex medico sociale Alfonso De Nicola in esclusiva su Calciomercato.it

Sono giorni di apprensione in casa Napoli, soprattutto per i tifosi. Negli ultimi test e negli ultimi allenamenti, diversi giocatori azzurri si sono fermati per degli infortuni più o meno gravi.

Mario Rui e Lobotka, quest’ultimo già tornato ad allenarsi in gruppo, hanno avuto qualche problema nell’amichevole contro la Spal. Elmas si è dovuto fermare prima della partita contro l’Hatayspor a causa di un affaticamento. Stesso problema alla coscia per Demme, il quale nella giornata di domenica 30 luglio ha abbandonato il campo d’allenamento anzitempo. L’unico vero stop riguarda il portoghese (distrazione di primo grado al retto femorale destro) e ritornerà per l’inizio di campionato, ma sarà difficile vederlo subito titolare perché salterà gran parte della preparazione a Castel di Sangro.

Noi di Calciomercato.it abbiamo intervistato l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, che ci ha spiegato le cause degli infortuni e come prevenirli.

Napoli, caos infortuni: parla De Nicola

Per capirne di più sugli infortuni che hanno coinvolto quattro giocatori del Napoli, la redazione di Calciomercato.it ha contattato Alfonso De Nicola, per quattordici anni e fino al 2019 medico sociale degli azzurri, il quale ci ha spiegato che questi infortuni potrebbero essere causati da “un eccessivo carico di lavoro. I muscoli non sono pronti al troppo lavoro”. Il dottore ha illustrato cosa fare quando i giocatori soffrono di un affaticamento muscolare: “Quando c’erano calciatori con affaticamenti muscolari, noi fermavamo i ragazzi per evitare che questo tipo di problemi diventassero delle lesioni. Le lesioni si hanno o perché il muscolo è contratto, quindi un fatto neurologico, o perché non arrivano bene sostanze nutritive al muscolo e si rompono le cellule”.

E a proposito di sostanze nutritive, De Nicola afferma che la corretta alimentazione è fondamentale per un atleta: “Le sostanze nutritive che c’erano una volta ora non ci sono più. Va fatta un’alimentazione con integrazione di vitamine e queste cose qua. Soprattutto per chi si allena molto come loro, due volte al giorno”. Per evitare ricadute di questo tipo durante il ritiro, la corretta alimentazione va abbinata anche a lavori sul corpo: “Lavoravo molto sulle posture e sull’elasticizzazione muscolare“.

Insomma, per l’ex medico sociale del Napoli il segreto di una buona preparazione estiva è la prevenzione agli infortuni: “Prevenire significa alimentarsi bene. E il presidente De Laurentiis sotto questo punto di vista è molto attento. E poi la prevenzione va fatta con posturali e massaggi. Infatti noi avevamo gente bravissima. Avevamo ottimi massaggiatori e terapisti. Alcuni di loro sono anche rimasti dopo di me”.