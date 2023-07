Fantacalcio, incubo Coppa d’Africa: tre big tra i giocatori che vi parteciperanno

La Coppa d’Africa influenzerà anche il Fantacalcio: scopri tutti i giocatori di Serie A che parteciperanno. Presenti anche tre big in attacco

Mancano meno di tre settimane all’inizio della stagione 2023/2024 di Serie A e nel giro di un mese si darà spazio alla maggior parte delle aste del Fantacalcio. C’è chi inizierà nella giornata di oggi, quella dove verrà svelato ufficialmente il listone, qualcuno si cimenterà nel periodo pre Ferragosto, qualcun altro invece a ridosso del primo fischio d’inizio del 19 agosto prossimo.

C’è anche chi, invece, aspetterà la chiusura del calciomercato, il 31 agosto, per evitare sorprese dell’ultimo minuto ed eventuali aste di riparazione. Qualsiasi sia il periodo, il regolamento e la modalità d’asta, però, dovrà fare i conti con la Coppa d’Africa.

Inizialmente prevista tra il 23 giugno ed il 23 luglio, il torneo è stato posticipato al 13 gennaio, con conclusione l’11 febbraio. Un mese caldo, che precederà la ripresa della Champions League e che accompagnerà le leghe di Fantacalcio al suo primo giro di boa.

Coppa d’Africa, i giocatori di Serie A impegnati: occhio al Fantacalcio

Da un minimo di 4 giornate, fino ad un massimo di 6 turni di campionato persi in caso di raggiungimento della finale, senza scordare che il torneo in Costa d’Avorio potrebbe portare via energie e lucidità, che non sempre verrà ritrovata in tempi brevi dai protagonisti.

Ma quali saranno i calciatori che vi lasceranno scoperti al Fantacalcio per circa un mese? Il nome che spicca su tutti è chiaramente quello di Victor Osimhen, che con la sua Nigeria si candida ad essere uno dei grandi protagonisti del torneo. Con lui, nel Napoli, partirà anche Zambo Anguissa, altro titolarissimo in casa azzurra e nelle vostre leghe. Meno di rilievo i nomi di Coli Saco, Folorunsho e Zedadka.

L’altro grande big che dovrà assentarsi è Boulaye Dia, autore di ben 16 gol nello scorso campionato. Al momento ancora sotto contratto con la Salernitana, l’attaccante, che si prospetta uno dei colpi più intriganti nelle aste, dovrà viaggiare con il Senegal.

Doppia defezione in attacco per l’Atalanta, che lascerà partire, tra gli altri, il nuovissimo arrivato El Bilal Touré, ma soprattutto Ademola Lookman, protagonista di un’importantissima stagione lo scorso anno.

Anche lui nigeriano come Osimhen e come Samuel Chukwueze, il nuovissimo arrivato in casa Milan. Anche l’esterno destro dovrà lasciare momentaneamente la Serie A per la Coppa d’Africa, come Bennacer.

Tra gli altri nomi di rilievo, saranno impegnati anche Barrow del Bologna, Luvumbo del Cagliari, Ebuehi e Gyasi dell’Empoli, Amrabat, Sabiri e Kouamé della Fiorentina, Ceesay del Lecce, Ndicka e Aouar della Roma, Lassana Coulibaly della Salernitana, Singo e Tameze del Torino, Kamara, Zemura e Masina dell’Udinese.

All’asta, dunque, bisognerà essere consapevoli della presenza di una coppa certamente ingombrante, poiché giocata a metà stagione. Evitate di costruire rose troppo ricche di calciatori africani (un attacco Osimhen-Dia o un centrocampo Anguissa-Aouar potrebbero essere insidiosi), ma, allo stesso tempo, non fatevi eccessivamente condizionare, lasciando certi profili di primo piano a prezzo di saldo.