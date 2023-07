Milan sull’ottovolante, ma ora bisogna cedere: altro addio dopo Rebic

Il Milan sta per mettere a segno l’ottavo acquisto del suo calciomercato, ora è il momento di pensare alle cessioni: il punto dopo Rebic

Sarà Yunus Musah l’ottavo acquisto del Milan. I rossoneri hanno sbloccato la trattativa con il Valencia e si preparano ad accogliere il centrocampista, confermandosi la formazione italiana più attiva. E adesso, è il momento di mettere mano alle cessioni.

L’arrivo dell’americano va quasi a completare una vera e propria rivoluzione nel team di Pioli. In entrata, ci sarà qualche altro innesto per puntellare la rosa, con il vice Theo Hernandez e un profilo giovane con qualche scommessa in attacco. Ma, come detto, si guarda adesso agli addii, che saranno numerosi. Messias, Origi, Ballo-Tourè i primi in lista di sbarco. Dopo Rebic, che passerà al Besiktas, c’è bisogno di sfoltire. Tanto lavoro per Furlani e Moncada, anche i prossimi giorni per i rossoneri si annunciano piuttosto caldi.

Milan, non solo Rebic al Besiktas: altro rossonero verso i turchi

Si guarda sempre al Besiktas, per la prossima cessione, dopo quella di Rebic. Potrebbe essere quella di Junior Messias, su cui i turchi hanno messo gli occhi.

Da parte della squadra di Istanbul, sarebbe già arrivata una prima offerta, che il Milan avrebbe però respinto perché ritenuta troppo bassa. Già nelle prossime ore però potrebbe esserci un nuovo tentativo, con una ulteriore proposta più vicina alle richieste del Diavolo.