“Alla Juve non ci contano”: Giuntoli e Allegri lo lasciano in America

La Juventus è impegnata nella tournée americana, nella notte affronterà il Milan di Pioli, ma tiene banco il calciomercato

Dopo l’annullamento della partita con il Barcellona, la Juventus scenderà in campo nella notte italiana per affrontare il rinnovatissimo Milan di Stefano Pioli. Ma è tempo di calciomercato e le voci impazzano.

Il nuovo direttore dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, hanno molto lavoro da sbrigare, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Dato l’addio a Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Arthur, adesso gli uomini mercato puntano alle cessioni degli esuberi Denis Zakaria e Weston McKennie, mentre la questione Leonardo Bonucci è un po’ più complicata. L’ex capitano ha ribadito a più riprese di voler restare fino alla scadenza del contratto, giugno 2024, nonostante le voci, smentite dal suo agente Alessandro Lucci, su Lazio e Fiorentina circolino con insistenza. Ma la voglia di giocare il prossimo Europeo potrebbe fare la differenza e spingere Bonucci a cercare spazio altrove.

A centrocampo, il discorso è diverso, visto che per Zakaria si profila un duello tra West Ham e Monaco e, come detto, Arthur ha già lasciato la Juve per approdare alla Fiorentina. Su McKennie ci sono squadra turche che, per ora, non hanno affondato il colpo. Da definire, invece, la situazione che riguarda Paul Pogba. Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa (“Al momento non sappiamo quando potrà ritornare ad allenarsi con il resto della squadra”), hanno messo chiaramente in allarme. E mentre dall’Arabia Saudita continuano a parlare di forte interesse per il ‘Polpo’, ecco spuntare una nuova opzione.

Calciomercato Juventus, Pogba con Messi: c’è l’Inter Miami

Pogba, come detto, è in questi giorni negli Stati Uniti insieme alla squadra, nonostante non sia disponibile. Per il francese, anche impegni commerciali che lo riguardano personalmente. Ma nel suo futuro prossimo, potrebbe esserci anche la Major League Soccer. Almeno a sentire le parole del giornalista Luca Momblano: “Non tutti all’interno della Juventus contano su Pogba a partire dal 1 settembre – ha detto a ‘Juventibus’ – Mi sento di poter dire che c’è il gancio americano per il francese, non solo le piste saudite. L’America è diventata casa sua e attenzione all’Inter Miami, che ha preso Messi e altri. C’è l’offerta per Paul Pogba, vedremo quale sarà la piega della vicenda. Servono risposte il più presto possibile”. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma è una situazione che, in un senso o nell’altro, deve essere risolta.