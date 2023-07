Stanno tutti male, UFFICIALE: Barcellona-Juve annullata

L’amichevole in programma tra il Barcellona e la Juventus è stata annullata: le ultimissime.

Dopo le prime sgambate alla Continassa, la gara contro il Barcellona si sarebbe dovuta configurare come la prima amichevole della tournée negli States della Juventus.

Il condizionale passato è d’obbligo perché con una nota ufficiale il Barcellona ha comunicato l’annullamento della gara a causa della diffusione di una gastroenterite virale diffusa tra le fila blaugrana. Ecco la nota: “Il Barcellona informa che la partita contro la Juventus, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium in occasione del Soccer Champions Tour, è stata sospesa. Una parte importante della rosa blaugrana è affetta da gastroenterite virale”.

Per evitare ulteriori complicazioni, dunque, i catalani hanno preferito comunicare alla Juventus l’annullamento del match. Dopo le prime indiscrezioni riferite dalla stampa catalana, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Barcellona. Saltata quindi la sfida in programma questa notta in California tra i blaugrana e la Juventus: l’amichevole di cartello al Levi’s Stadium non si disputerà. Ragion per cui la prima partita della compagine di Allegri egli States sarà quella in programma contro il Milan a Los Angeles, venerdì notte alle 4.30 italiane.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023