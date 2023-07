Juve, i tifosi: “Lukaku non lo vogliamo”. Anche Cuadrado nel mirino

Tifosi della Juventus all’esterno della Continassa, il dissenso nei confronti dell’affare Lukaku e di Cuadrado è palpabile

J Medical, prima settimana di ritiro in cassaforte per la Juventus e quarto giorno di visite mediche. I primi ad arrivare sono Rovella e Cambiaso, poi è il turno di Chiesa e McKennie. Per ultimo Bonucci.

Chiesa entra frettolosamente, così come Bonucci. I due nazionali promettono di fermarsi all’uscita. Ma i cori dei circa 70 tifosi presenti sono tutti per Cuadrado e Lukaku, protagonisti del mercato.

I cori dei tifosi della Juventus: “Chi non salta nerazzurro è”, tutti contro Lukaku e Cuadrado

Il mercato infiamma il ritiro della Juventus e i suoi tifosi. Nell’attesa dell’uscita dei giocatori, i tifosi fanno sentire la propria voce. Le schermaglie tra Inter e Juventus non passano inosservate.

La vicenda Lukaku, subito etichettata negativamente: “Noi Lukaku non lo vogliamo, resta a Milano!“. Poi ce n’è anche per Juan Cuadrado, totem bianconero, additato con cori irricevibili. Il tutto condito dal più classico dei: “Chi non salta nerazzurro è!“. È sempre derby d’Italia, anche sul mercato.