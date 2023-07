“Una scelta di Allegri”: dall’addio di Vlahovic al rebus Pogba, Juventus stravolta

Le ultime sulle mosse di mercato della Juventus, alla prese con diversi nodi sia in entrata che in uscita. La rivelazione ai microfoni di TV PLAY

La fase di apparente stand-by che sta vivendo la sessione estiva di calciomercato potrebbe creare i presupposti per nuovi sviluppi a stretto giro di posta. Sono diversi i reparti sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, che però deve prima sfoltire un organico che contiene ancora troppi esuberi.

Soprattutto nella zona nevralgica del campo non sono pochi i profili in uscita. Da Zakaria a Mckennie e non solo; per non parlare dell’attacco, con le vicende legate a Chiesa e a Vlahovic che non possono non essere prese in considerazione. Il tutto mentre le candidature di Kessié e Lukaku, pur restando calde, vivono una fase di sospensione alla luce delle ultime da concretizzare. Ovviamente le attenzioni di Giuntoli sono rivolte anche alle corsie esterne; l’addio di Cuadrado ha fatto da preludio all’acquisto di Weah, ma è chiaro che i bianconeri stiano setacciando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Holm e Castagne, ad esempio, risultano ancora profili molto caldi in orbita Juve.

Di tutti questi temi ha parlato il giornalista de ‘La Stampa’ Antonio Barillà, che nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY ha così commentato alcune dinamiche in casa bianconera: “Fascia destra? Castagne è un obiettivo, ma la Juve non può scialare. Holm è l’alternativa, ma in questo momento è prioritario per completare la fascia destra con un’operazione che è un po’ uno specchio della sostenibilità inseguita, visto che non impegneranno mai il bilancio come era per Cuadrado”.

Calciomercato Juventus, Lukaku al posto di Vlahovic: il punto di Barillà

Immancabile, però, un commento sulla possibile staffetta Vlahovic-Lukaku: “Il belga è un obiettivo concreto della Juventus ma è legato alla vicenda Vlahovic: solo con la cessione del serbo si cercherà un grande centravanti. Per consentire alla Juventus di essere virtuosa, c’è un monte ingaggi da abbattere senza perdere competitività. Vlahovic e Chiesa, che sono appetibili, possono essere ceduti: tuttavia i bianconeri non mettono in vendita nessuno, Vlahovic non si muove senza offerte adeguate.”

Immancabile un commento sulle mosse in attacco della Vecchia Signora: “Lukaku? Se va via Vlahovic, Lukaku è una scelta di Allegri. Vlahovic è sul mercato per i soldi, per Allegri rimarrebbe comunque lui.

Infine una chiosa su Pogba: “Pogba in buone condizioni sarebbe un buon acquisto, per carisma, per gol, tra l’altro è anche in una posizione particolare alle spalle delle punte nel centrocampo. La scelta dell’Arabia è sua, per ora l’ha respinta non so con gli arabi quanto possiamo esporci, ho visto giocatori avere rilanci tali da metterti in condizioni in cui difficilmente puoi dire no. Bisogna capire se per Pogba è una normale questione di tempi o no, ce lo potranno dire i medici, un pizzico di preoccupazione c’è, veniamo da un anno che gli ha fatto fare solo dieci spezzoni. Non avere certezze per un mese inquieta”.”