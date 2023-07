Inter e Juventus, spunta anche Donnarumma: “Contatti intensificati”

Intrigo portieri che coinvolge anche Inter e Juventus: spunta anche Gigio Donnarumma

Un rebus portieri che coinvolge due squadre italiane, Inter e Juventus. Se volessimo usare una metafora, potremmo dire che i nerazzurri sono i cacciatori, i bianconeri la preda.

Perché l’Inter è a caccia di Yann Sommer, portiere svizzero in forza al Bayern Monaco. E’ lui il grande obiettivo della dirigenza per sostituire Andre Onana. L’estremo difensore del Camerun ha lasciato la Milano nerazzurra per approdare al Manchester United ed ora l’Inter dovrà acquistare due estremi difensori visto anche l’addio di Handanovic. Il primo passo, appunto, si chiama Sommer, ma non è facile convincere il Bayern Monaco. I bavaresi infatti sono alle prese con il nodo Neuer. L’estremo difensore tedesco non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio e il Bayern vuole avere le spalle coperte con un portiere di estrema affidabilità che non faccia rimpiangere il proprio capitano.

Inter, nodo Sommer: “Contatti tra Juve e Bayern per Szczesny”

Sommer resta il prescelto per l’Inter e quindi il Bayern si starebbe nel frattempo guardando intorno a caccia di possibili rimpiazzi.

Da De Gea a Mamardashvili, passando per David Raya, per cui vi abbiamo raccontato come il Brentford abbia fatto una valutazione molto alta. Tanti sono i nomi monitorati dai bavaresi, a cui va aggiunto Wojciech Szczesny, sotto contratto con la Juventus fino al 2025. I bianconeri valutano l’estremo difensore polacco 15 milioni di euro e il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini sottolinea come i contatti tra la Juventus e i bavaresi si siano nel frattempo intensificati. “La situazione di Szczesny è da valutare, un po’ come quella di Donnarumma al Paris Saint-Germain” sottolinea Paganini. Anche l’estremo difensore della nazionale italiana sarebbe quindi in dubbio. Una sua permanenza non sembra così certa: dipenderà molto dal volere di Luis Enrique: “La situazione è da valutare, soprattutto bisognerà capire se Luis Enrique considererà Donnarumma il portiere titolare. Penso che però resterà a Parigi” ha affermato il giornalista.

Attenzione però, se Donnarumma dovesse davvero essere ‘tagliato’ da Luis Enrique, a quel punto un club italiano potrebbe approfittarne. La Juventus è sempre stata la squadra maggiormente accostata al classe 1999: se il Psg dovesse aprire ad una cessione in prestito la situazione potrebbe clamorosamente cambiare.