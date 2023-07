Kessie subito per Allegri: mossa a sorpresa di Giuntoli

Franck Kessie si avvicina al ritorno in Serie A, la Juventus continua a spingere con il Barcellona: ora si muove Giuntoli in prima persona

Dagli Stati Uniti d’America, dove si sta svolgendo la tournée estiva dei bianconeri, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla rosa a sua disposizione e sulle condizioni di Paul Pogba. Il francese non è ancora pronto e potrebbe non scendere in campo nelle amichevoli americane: ecco perché la dirigenza della Juventus ora ha fretta di chiudere per Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano in Serie A ha dimostrato di essere dominante come pochi: con la maglia del Milan, infatti, è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto e la sua assenza è pesata parecchio sulla scorsa stagione. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, il Barcellona ha scelto di portare Kessie in America, ma l’africano non rientra nel progetto tecnico di Xavi e i catalani sono disposti a trovare una soluzione in uscita. La Juve, dal canto suo, si appresta a dare un’accelerata alla trattativa: ora si muove Giuntoli in prima persona.

Giuntoli vuole prendersi Kessie: la Juve aspetta il nuovo leader del centrocampo

Dominante. Difficile raccontare in maniera differente quello che è stato Franck Kessie in Serie A. E un calciatore con quelle caratteristiche è proprio quello che sta cercando Massimiliano Allegri per il centrocampo bianconero: Cristiano Giuntoli vuole accontentare il tecnico.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Stampa, l’ex direttore sportivo del Napoli si appresta a tornare in Europa dagli Stati Uniti per trattare in prima persona con il Barcellona il trasferimento dell’ivoriano. Come rivelato da Jordi Gil ai nostri microfoni, il nodo per la Juve resta quello di convincere Kessie, mentre i catalani sono disposti a lasciarlo partire. Ecco l’operazione a cui sta lavorando Cristiano Giuntoli.

La base dell’operazione con il Barcellona è quella di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di alcune condizioni, per una cifra complessiva che si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ora la Juve deve riuscire a convincere il giocatore, operazione che sarà affidata a Giuntoli: le doti di persuasione del dirigente bianconero sono celebri e ora dovrà riuscire a ripetersi anche per Kessie. Massimiliano Allegri aspetta un rinforzo pesante per il centrocampo.