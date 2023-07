Scambio secco con Chiesa: l’annuncio è definitivo

L’esterno italiano non viene più considerato come incedibile da parte della Juventus

Potrebbe non ripartire da Federico Chiesa la nuova stagione bianconera. L’esterno, reduce da un’annata compromessa dal fastidioso recupero all’infortunio al ginocchio rimediato nel gennaio 2022, potrebbe non più essere centrale all’interno del progetto della Juventus nella costruzione del nuovo organico.

Nelle scorse settimane, ad esempio, in Spagna si era parlato di un possibile scambio alla pari con il Barcellona tra Chiesa e Kessie, principale obiettivo di mercato dei bianconeri. L’ivoriano, secondo quanto raccontato dal giornalista di ‘Sport’, Jordi Gil, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, non sarebbe però del tutto convinto di lasciare il club blaugrana dopo una sola stagione.

Questa la versione riportata dal cronista spagnolo: “Il problema per la Juventus è convincere Kessie, che vuole restare al Barcellona a giocarsi le sue carte con Xavi, ha scelto il Barcellona a zero dopo essersi liberato dal Milan. L’offerta di prestito con obbligo a 15/20 milioni potrebbe essere giusta, ma ricordo che ha un ingaggio da 6 milioni di euro, non molto abbordabile”

Ad ogni modo, quella presa da Kessie, non sembra essere una decisione definitiva: “Per Xavi è una riserva, non lo ritiene un titolare a maggior ragione dopo l’arrivo di Gundogan, quindi Kessie dovrebbe mettersi in testa di fare panchina. Quando Kessie vedrà nelle prime uscite che non è titolare e al centro del progetto, lui può provare a convincere Xavi, ma credo alla fine Kessie capirà che accettare l’offerta della Juventus è la cosa migliore per tutti“.

Calciomercato Juventus, niente scambio tra Chiesa e Kessie

Tornando al possibile scambio tra Juve e Barcellona, secondo Gil vi sono davvero poche speranze per un motivo di base: “Lo scambio Chiesa-Kessie nella situazione economica in cui è il Barcellona non è un’opzione“.

Dopo l’amichevole in California annullata per una gastroenterite virale che ha colpito lo spogliatoio blaugrana, i due club potrebbero tornare ad incontrarsi per discutere di affari solamente al termine della tournée americana: “Nei primi di agosto le due squadre torneranno in Europa e lì è più facile che si incontrino, in tournée hanno programmi abbastanza diversi, in più prima di provare a chiudere la Juventus deve cedere“.