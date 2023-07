L’Inter ‘tradisce’ Mourinho: il nuovo bomber soffiato alla Roma

Ancora intreccio di bomber e l’Inter questa volta può effettuare il sorpasso sulla Roma: per Scamacca novità in vista

Il Milan si è tirato fuori dai giochi, con l’acquisto di Okafor, ma il mercato dei bomber anche in Serie A è molto caldo.

Del resto tutte le big (o quasi) hanno bisogno di un centravanti. Il caso Lukaku ha scompaginato un po’ i piani dell’Inter e così anche i nerazzurri sono pienamente coinvolti nella caccia al nuovo numero 9. Nerazzurri come la Roma che deve regalare al più presto a Mourinho un attaccante che possa non far pesare l’assenza prolungata di Abraham e al contempo garantire più gol di quelli messi a segno la scorsa stagione dall’inglese e da Belotti.

Nella caccia al bomber può essere compresa anche la Juventus che pensa a Lukaku, aspetta quel che accadrà con Vlahovic, ma non perde di vista i nomi che potrebbero andare bene per il reparto avanzato di Allegri. Nomi come quello di Alvaro Morata sul quale proprio Inter e Roma si stanno muovendo (ma si parla anche di un ritorno in bianconero).

Per lo spagnolo i nerazzurri sembrano favoriti, ma Marotta e Ausilio – che non sono partiti in tournée con la squadra – seguono anche altre piste ed una di queste porta ancora ad un profilo seguito anche dalla Roma: Gianluca Scamacca.

L’Inter punta Scamacca: i dettagli dell’operazione

L’attaccante ex Sassuolo è in uscita dal West Ham: in Premier League il centravanti italiano non è riuscito ad imporsi e ora spinge per un ritorno in Serie A.

Ritorno alla Roma, ad esempio, società che – come raccontato da Calciomercato.it – spinge per un approdo in prestito. Una soluzione che gli Hammers non gradiscono particolarmente ed allora ecco l’Inter che potrebbe approfittarne per inserirsi in maniera concreta sul calciatore.

In particolare, stando a quanto riferito da ‘Sky’, Scamacca è un nome che sta scalando la gerarchie in quel di Milano. Il suo approdo alla corte di Inzaghi è considerata una opzione fattibile, anche perché – al contrario della Roma – i nerazzurri potrebbero anche dare vita ad una trattativa non soltanto sul prestito.