Sorpasso bianconero, cessione lampo del Milan

Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato; oltre agli acquisti, i rossoneri sono ad un passo da una cessione

Tra le squadre più attive in questa sessione di mercato troviamo, senza ombra di dubbio, il Milan; i rossoneri, nella scorsa stagione, sono usciti dalla lotta scudetto a febbraio dopo un mese decisamente negativo. Meglio il percorso in Champions League dove i ragazzi di Pioli sono arrivati fino alla semifinale dove non hanno potuto fare nulla contro l’Inter che ha meritatamente ottenuto la qualificazione all’ultima atto della competizione.

L’obiettivo dei rossoneri, per la prossima stagione, è quella di vivere un campionato da protagonista assoluto; la volontà è lottare fino alla fine per il titolo anche se non sarà semplice. Il Milan, però, può essere aiutato dal mercato; fino a questo momento il club è uno dei più attivi con una serie di acquisti capaci di far sognare i propri tifosi. La società rossonera sta allestendo una rosa sicuramente più ampia rispetto a quella della scorsa stagione, con maggiori alternative e la possibilità di avere più chance di lottare fino alla fine.

Non solo gli acquisti; il Milan, come tutte le squadre, devono anche cedere; sono diversi i giocatori che non sembrano più far parte della rosa rossonera e un primo indizio è arrivato dallo stesso Pioli con le convocazioni per la tournée che la squadra si prepara ad affrontare nella seconda parte di ritiro. Nelle ultime ore, i rossoneri sono ad un passo dal cedere un giocatore che, nella scorsa stagione, non ha avuto poi così spazio.

Ballo-Touré ad un passo dal Fulham: sul giocatore anche il Nizza

Il giocatore che potrebbe salutare molto presto il Milan è Ballo-Touré; il terzino sinistro, complice un giocatore come Theo Hernandez, ha poco spazio e in questa sessione di mercato cambierà maglia. Sul giocatore è molto forte l’interesse del Fulham; il club è molto vicino all’acquisto del classe 1997; le parti sono al lavoro per chiudere ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Nel mercato tutto può succedere (lo abbiamo visto con Lukaku) e, proprio per questo, non possiamo considerare completamente chiusa l’operazione. Ecco perché continua ad avere speranze il Nizza; il club resta sullo sfondo ed è pronto a sfruttare eventuali intoppi tra il giocatore e il Fulham. Non solo gli acquisti; il Milan è al lavoro anche per sfoltire la rosa. L’obiettivo è regalare a Pioli, il prima possibile, una squadra completa e che possa andare a competere al meglio nella prossima stagione.