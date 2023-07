Juventus, altra tegola dopo Rabiot: forfait dell’ultimo minuto

Nuova defezione per la Juventus, in partenza per la tournée negli Stati Uniti: doppia tegola per Allegri dopo l’assenza di Rabiot

Altra tegola per la Juventus, in partenza questa mattina per la tournée negli Stati Uniti che vedrà i bianconeri impegnati nei test di lusso contro Barcellona, Milan e Real Madrid.

All’assenza di Rabiot, rimasto alla Continassa per smaltire il problema al polpaccio, si aggiunge anche la defezione dell’ultima ora di Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista è stato bloccato dalla tonsillite e dunque non salirà sul volo in partenza da Caselle verso gli ‘States’ insieme al resto del gruppo di Allegri. Fagioli stava recuperando la migliore condizione dopo l’operazione alla spalla, conseguente del brutto infortunio rimediato lo scorso maggio nella semifinale di Europa League in casa del Siviglia.

Con la squadra partiranno invece regolarmente Pogba e McKennie, fuori invece i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della dirigenza e di Allegri tra i quali spiccano Bonucci e Zakaria. Arthur invece è già a Firenze e nelle prossime ore dopo le visite mediche firmerà il contratto con la Fiorentina.