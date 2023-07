Chukwueze al Milan: “Non oltre questa settimana”

Parla il noto giornalista: possibile il colpo dalla Spagna, il punto sul calciomercato dei rossoneri

E’ caldo l’asse spagnolo per il Milan. I rossoneri – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – vogliono mettere le mani su Musah, per completare il reparto di centrocampo.

Per il giocatore del Valencia, la distanza è sempre meno e il Diavolo si augura di chiudere il prima possibile per concentrarsi su altri affari. In cima alla lista dei desideri, in casa rossonera, resta anche Chukwueze, per il quale bisogna fare i conti con le resistenze del Villarreal, che valuta il suo calciatore ben 35 milioni di euro. Il Milan si è spinto fino a 25 milioni, consapevole del fatto che il ‘Sottomarino giallo’ dovrà abbassare le proprie pretese. Il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024, non lascia molte alternative.

La speranza che le parti possano chiudere a breve è dunque reale: “Su Chukwueze mi hanno detto che il suo passaggio al Milan non è semplice, ma è un’operazione probabile – afferma il giornalista Manu Sainz, intervenendo ai microfoni di TVPLAY_CMIT -. Se c’è una squadra che è vicina a lui sono i rossoneri. La distanza tra domanda e offerta era di 10 milioni. Si sta lavorando per ridurla. Prima era 25 contro 35 milioni, ora può essersi già ridotta la distanza. Il Milan deve avvicinarsi e il Villarreal deve abbassare le pretese. Le sensazioni sono positive. Piaceva in Premier, ma non ci sono trattative in atto. Il Milan è la squadra più vicina. Si suppone stando a quanto mi è stato detto che ci sia il sì del giocatore. Stiamo parlando di uno dei club più importanti al mondo. Sarebbe un grande salto per la sua carriera. Non sarà una trattativa lunga, in un senso o nell’altro. Non credo si vada oltre questa settimana, la settimana che viene con questa trattativa”.

Calciomercato Milan, Danjuma sfumato: la conferma di Sainz

Se Chukwueze è sempre più un’ipotesi reale, lo stesso non si può dire per Danjuma. Come raccontato su Calciomercato.it, il calciatore è ormai un obiettivo sfumato.

Nel futuro dell’attaccante ci sarà la Premier League: “In realtà la squadra più vicina a Danjuma era il Feyenoord, non il Milan. L’Everton però si è mosso in modo molto veloce. C’erano altre squadre, ma loro si sono mossi velocemente per offrire quanto chiesto dal Villarreal. Il grande obbiettivo del Milan è Chukwueze”.