Reijnders non è l’ultimo: Milan in pressing per chiudere un altro colpo

I rossoneri non si fermeranno al calciatore olandese per rafforzare la mediana. Moncada e Furlani vogliono chiudere per un altro colpo

Un colpo a settimana. Il calciomercato del Milan corre spedito verso il quinto affare ufficiale. Queste, infatti, come raccontato su Calciomercato.it, sono le ore di Reijnders.

Per il centrocampista olandese è davvero tutto fatto e a brevissimo sarà a Milano. Il suo aereo atterrerà fra circa un’ora e potrà così iniziare la sua nuova vita da rossonero. Domani, chiaramente, si sottoporrà alle visite mediche, prima di ottenere l’idoneità sportiva e firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027 a 1,7 milioni di euro netti a stagione.

Reijnders è il colpo che più aspettava Stefano Pioli per guarda all’inizio di stagione con ottimismo. Il centrocampo, dopo l’infortunio di Bennacer e l’addio di Sandro Tonali, inizia così a prendere forma. L’olandese e Ruben Loftus-Cheek saranno dei punti fermi della squadra, ma il reparto continua ad essere troppo corto. L’italiano d’altronde non è l’unico ad aver detto addio ai rossoneri: lo hanno fatto anche Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko. Servono forze nuove, soprattutto se Pioli dovesse davvero decidere di passare al 4-3-3. Il Milan, chiaramente, potrà contare anche su Rade Krunic e Tommaso Pobega. L’italiano, nonostante qualche interessamento (soprattutto del Torino) è destinato a rimanere.

Calciomercato Milan, affondo per Musah: Pioli lo vuole negli USA

Serve, però, come detto un nuovo centrocampista per completare il reparto. Il Milan, in questo calciomercato, ha dimostrato di avere le idee molto chiare.

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders sarà il turno di Yunus Musah. I rossoneri – nelle ultime ore – hanno deciso di premere il piede sull’acceleratore per provare a chiudere per il giocatore classe 2002 del Valencia, individuato come rinforzo ideale per la mediana, ormai da tempo. Contatti frequenti tra le parti, con il Milan che sta facendo un tentativo per riuscire a farlo volare verso gli Stati Uniti con il resto della squadra. L’americano ha già detto sì al Milan e le prossime ore saranno decisive per capire se potrà davvero essere possibile una sua presenza in tournée: l’affare può andare in porto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.