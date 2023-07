Reijnders in Italia: il Milan piazza il quinto colpo | CM.IT

Il giocatore olandese è pronto a sbarcare a Milano. Ormai è tutto fatto: martedì le visite mediche

Il Milan chiude un altro affare. Ora Stefano Pioli può davvero sorridere: Tijjani Reijnders è di fatto un nuovo giocatore dei rossoneri.

Nella giornata di domani – come appreso da Calciomercato.it – il centrocampista olandese volerà in Italia: in questi momenti si sta lavorando alla stesura dell’accordo, ma lo sbarco a Milano è previsto lunedì sera, poi martedì si sottoporrà alle consuete visite mediche, prima di mettere nero su bianco a Casa Milan. Come raccontato su queste pagine, la fumata bianca è arrivata ieri, con l’AZ Alkmaar che ha accettato l’offerta del Milan di 20 milioni di euro più bonus. Reijnders, invece, aveva sposato il progetto del Diavolo da tempo, dicendo sì ad un contratto da 1,7 milioni netti a stagione.

Pioli avrà così il suo rinforzo a centrocampo, da portare già in tournée in America, dove ci saranno anche gli altri quattro colpi di questa lunga e calda estate rossonera. Reijnders è, infatti, il quinto colpo dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic.

Tijjani Reijnders, nato a Zwolle il 29 luglio del 1998, è reduce da una stagione più che positiva con la maglia dell’AZ Alkmaar. Giocando da centrocampista (può fare sia la mezzala che il playmaker), ha totalizzato ben 54 presenze, con oltre 4840 minuti. Non sono mancati i gol, ben sette, e gli assist, dodici. Di fatto Reijnders lo scorso anno non ha mai saltato una partita.