Juventus incubo dell’Inter: scelto il prossimo sgarbo a Inzaghi

Se i casi relativi a Lukaku e Cuadrado hanno letteralmente scosso il mercato, ecco un altro ‘colpo’ che accende la rivalità

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli a guidare le prossime mosse della Juventus sia in entrata che in uscita, il mercato bianconero sembra essersi risvegliato. L’inserimento a sorpresa nella corsa a Romelu Lukaku, ad esempio, oltre a provocare l’irritazione dell’Inter e la rottura totale con il calciatore, ha riacceso la vecchia rivalità.

Il club nerazzurro, di tutta risposta, nella serata di ieri si è affrettato a chiudere la trattativa lampo per avere Juan Cuadrado a parametro zero. Un’opportunità di mercato che, alla luce del vuoto lasciato da Raoul Bellanova sulla corsia di destra come alternativa a Dumfries, l’Inter non si è lasciata scappare. Nonostante le recenti vicissitudini tra l’esterno colombiano e la tifoseria interista, Inzaghi ha deciso di spingere per allungare la panchina con un innesto di qualità ed esperienza.

In attesa di scoprire se la Juventus affonderà realmente il colpo Lukaku, non è escluso che nerazzurri e bianconeri non tornino presto a sferrarsi colpi letali sul mercato. Appena un anno fa, ad esempio, l’Inter si lasciò soffiare in pochi giorni il grande obiettivo Bremer. Mentre quest’anno, lo stesso club interista, è riuscito a battere tutti sul tempo – Juve compresa – per aggiudicarsi l’acquisto di Frattesi in mezzo al campo.

Calciomercato Inter e Juve, deciso il trasferimento di Dimarco

Di possibili altri sgarbi sul mercato si è parlato quest’oggi nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it.

Qualora Inter e Juve dovessero riservarsi altre brutte sorprese, ai nostri utenti di Twitter è stato chiesto quale ‘scippo’ di mercato sarebbe più funzionale per l’avversario. Con il 38,7% è stato promosso a pieni voti il passaggio virtuale di Federico Dimarco alla Juventus, in un ruolo in cui effettivamente i bianconeri hanno evidenziato delle criticità nelle ultime stagioni.

Con il 29%, invece, al secondo posto si è posizionato l’acquisto di Szczesny per l’Inter; scelta chiaramente giustificata dall’imminente passaggio di Onana al Manchester United. Ultime due posizioni per Calhanoglu in bianconero con il 16,9% e Bonucci di ritorno in maglia nerazzurra con il 15,3%.