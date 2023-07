Cuadrado all’Inter: contratto di un anno

Ancora un colpo di scena che in maniera indiretta coinvolge Inter e Juventus. Un ex bianconero come Cuadrado pronto per i nerazzurri

Il mercato degli svincolati offre spesso occasioni importanti da provare a cogliere con calciatori di qualità ed esperienza a buon mercato. Tra i big ancora senza contratto anche Juan Cuadrado, esterno che ha salutato la Juventus per fine rapporto proprio a fine giugno, facendo calare il sipario sulla sua lunga e fruttuosa avventura bianconera.

Non ci ha messo molto però Cuadrado per trovare una nuova sistemazione, peraltro di altissimo profilo e a sorpresa ancora in Serie A. Come evidenziato da ‘Sky Sport’ l’Inter ha infatti definito l’arrivo del colombiano a parametro zero, che sbarca in nerazzurro con un contratto annuale fino al 2024.

Alla Juventus dal 2015, Cuadrado ha quindi deciso di proseguire con una nuova avventura in Serie A rimanendo quindi legato al paese che tanto gli ha dato dal punto di vista calcistico, ma sposando il progetto di una squadra rivale. Nell’ultima annata in bianconero il colombiano ha messo insieme 47 gare totali con due reti all’attivo e 4 assist.