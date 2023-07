Inter, stop immediato: Inzaghi lo perde fino ad aprile

Subito una brutta notizia per l’allenatore nerazzurro che dovrà rinunciare al nuovo acquisto sino al prossimo aprile

Quello legato a Juan Cuadrado è diventato nel giro del poche ore un vero e proprio caso di mercato per i tifosi dell’Inter. Un calciatore che negli ultimi anni ha alimentato negli scontri coi nerazzurri la grande rivalità con la Juventus, ma che con un vero e proprio blitz i dirigenti interisti ieri sera hanno bloccato a costo zero.

Un affare flash che – com’era prevedibile – ha fatto esplodere l’ira dei tifosi nerazzurri nei confronti dell’arrivo del colombiano. Ad ogni modo, nonostante le polemiche legate al suo ingaggio, Cuadrado diventerà nelle prossime ore un nuovo calciatore dell’Inter, per la gioia di Simone Inzaghi che più di tutti ha spinto per avere in squadra un’alternativa di grande affidabilità nel ruolo di vice Dumfries dopo aver rinunciato a Bellanova per la fine del prestito annuale.

Cuadrado, dunque, firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà all’Inter per una sola stagione. Tuttavia, a causa di una squalifica rimediata proprio contro i nerazzurri, Inzaghi dovrà fare a meno dell’ex laterale della Juventus per ben due giornate di Coppa Italia. Alla luce del calendario che vedrà i nerazzurri scendere in campo per i primi due turni – ottavi e quarti di finale – tra dicembre e gennaio, il calciatore non potrà disputare alcuna gara di coppa almeno fino al prossimo aprile 2024.

Inter, Cuadrado squalificato per ben due giornate in Coppa Italia

Qualora l’Inter riuscisse a superare sia gli ottavi che i quarti di finale di Coppa Italia, Cuadrado – dopo aver scontato i primi due turni per squalifica – tornerebbe in campo per l’andata delle semifinali prevista da calendario per il 3 aprile 2024.

Tutta ‘colpa’… dell’Inter! La squalifica comminata al colombiano risale infatti alla semifinale di andata disputata nell’ultima edizione di Coppa Italia allo Stadium tra nerazzurri e bianconeri. A causa della maxi lite che lo vide protagonista sul finale di gara con Samir Handanovic, Cuadrado venne sanzionato con tre giornate di squalifica per il famoso ‘pugno’ rifilato all’estremo difensore sloveno.