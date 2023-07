Cuadrado all’Inter ed è subito bufera: “Non lo vogliamo”

L’Inter nel destino dopo una lunga militanza alla Juventus. La decisione di Juan Cuadrado suscita le prime reazioni

Il mercato di Serie A è stato scosso dalla notizia del prossimo trasferimento di Juan Cuadrado all’Inter dopo l’addio per fine contratto alla Juventus.

In bianconero dal 2015 al 2023, l’esterno colombiano siglerà un contratto annuale con i rivali nerazzurri, stando a quanto evidenziato da ‘Sky Sport’. Un trasferimento che evidentemente in questa calda serata di luglio non può di certo passare sottotraccia soprattutto dal punto di vista degli stessi tifosi.

Sono infatti particolarmente scossi, visti i trascorsi juventini di Cuadrado, sia i supporters bianconeri che quelli nerazzurri, tutti pronti a dire la loro sui social.

Calciomercato, Cuadrado all’Inter: è bufera sui social

Nei minuti immediatamente successivi alla notizia sono arrivati una valanga di tweet con Cuadrado protagonista, chiave prontamente finita in trend.

Tanti i pareri forti da parte di entrambe le tifoserie che non si sono risparmiate con i commenti. Ecco alcuni messaggi da parte dei tifosi:

V E R G O G N A T E V I #Inter @Inter #Cuadrado! Ridatemi i soldi della tessera, Maledetti — NeroBlu24 🖤💙 (@ARLC69) July 16, 2023

A questo punto ritorniamo su Lukaku, tanto dei cosiddetti valori non c’è rimasta una fava#Cuadrado — Don Galeazzo (@FtwGaleazzo) July 16, 2023

Cuadrado all’Inter, una sceneggiatura che manco i Monty Python#Inter #cuadrado — InteristaTascabile (@InteristaMignon) July 16, 2023

Ridate l’Inter a Moratti.

Ponete fine a questo scempio.#Cuadrado — 𝘾𝙖𝙧3𝙘𝙖9️⃣🏆 (@luigi_lb7) July 16, 2023

Il calcio è finito #cuadrado all’ #inter #Lukaku alla #juve . Ma per i tifosi

Qualcuno ha ancora rispetto? — Salvatore Menaguale (@SammmyOne) July 16, 2023

Come rovinare tutto quello fatto alla Juventus in una mossa. Chapeau. 🤡 #Cuadrado — MT ⭑ ⭑ ⭑ (@mattiatml) July 16, 2023

#Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro? Straccio tessera e non vengo a San Siro per il resto dei miei giorni! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro! — Francesco Cocchetti (@il_Franci_Coc) July 16, 2023