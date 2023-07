“Dirigenti incapaci”: caso Lukaku, che attacco all’Inter

La vicenda Lukaku continua a far discutere, Inter beffata dalla Juventus e arriva l’attacco alla dirigenza nerazzurra

Weekend senza calcio, come i tanti di questo periodo estivo di sosta delle competizioni, ma che si è ugualmente infiammato per le vicende di calciomercato. In particolare, quelle legate a Romelu Lukaku, che solo fino a pochi giorni fa sembrava vicino al ritorno all’Inter. E invece no, con uno dei ribaltoni più clamorosi degli ultimi anni che si è concretizzato in poche ore.

L’inserimento della Juventus e l’atteggiamento ambiguo di Lukaku e del suo agente, che si erano resi irreperibili, hanno profondamente irritato i nerazzurri. Dall’Inter è partita una comunicazione al Chelsea con la notizia dell’abbandono della trattativa Lukaku, come raccontato da Calciomercato.it. Resta per il belga la pista bianconera, con i torinesi che dunque nei prossimi giorni proveranno a chiudere l’affare, con la necessità, chiaramente, di cedere prima Dusan Vlahovic.

Quanto all’Inter, i nerazzurri ora sono chiaramente alla ricerca di un altro profilo per l’attacco. Come vi ha spiegato la nostra redazione in esclusiva, all’Inter è stato proposto Sorloth, anche se la risposta del club sarebbe stata negativa. Nel frattempo, quanto avvenuto con Lukaku continua a generare polemiche.

Inter, che stoccata sulla vicenda Lukaku: dirigenza sotto attacco

Arriva l’attacco ironico, alla dirigenza interista, da parte del giornalista Fabio Ravezzani di ‘Telelombardia’ che come sempre commenta su Twitter le vicende di attualità legate al calcio e al mercato.

Ravezzani non ci va tenero con la gestione da parte dei piani alti dell’Inter, mettendo nel mirino Marotta e Ausilio: “Dobbiamo essere sinceri: se la vicenda Lukaku fosse capitata a Juventus o Milan tutti avrebbero dato degli incapaci ai dirigenti”, scrive. Aggiungendo poi: “Tutti tranne giornalisti e opinionisti organici ai club, ovviamente. Un po’ come sta accadendo adesso a quelli dell’Inter”.